Многие из вас знают доктора Дона Мэтьюза. Дон, извините, доктор Мэтьюз – профессор экономики в колледже, любимый педагог, комик в UGA / Terry School of Business Economics Outlook, который проводится каждый январь в конференц-центре Jekyll Island, и наш верный лидер колонки “От” Центра Мерфи. Однако я считаю, что у него средняя полоса. Дон, прошу прощения, доктор Мэтьюз, сказал мне, что сегодня моя колонка занимает 200-е место среди всех партнеров Центра Мерфи. После того, как он сказал мне это, он сказал любящим тоном: «Так что не бездельничай». Итак, вот оно.
Уроки в колледже начинаются на следующей неделе в понедельник. В рамках частичной подготовки мы провели летом новые направления для студентов. Здесь мы говорим о процедурных вещах, таких как финансовая помощь, размещение в общежитии, гранты, ссуды, часы работы библиотеки и т. Д. Мы также начинаем говорить о «Mariner Way» – культуре нашей учебной среды и жизни в кампусе.
Как декан Колледжа бизнеса и государственного управления, у меня есть время поговорить с нашими будущими студентами во время ориентации. Я думаю, важно спросить наших новых ученых: «Почему вы здесь?» Я слышу много слов: «готовиться к работе», «поступить в юридический институт», «мне сказали прийти», «я не знаю», «я хочу лучше». В чем-то они все правы, у каждого ученика в данный момент своя уникальная ситуация.
Попросите их рассмотреть другую причину. Они здесь, чтобы подготовиться к получению подарка, нового пути в своей жизни, который предлагает им больше вариантов, чем количество вариантов, предлагаемых на пути, которым они сейчас идут. Они приходят в колледж, чтобы подготовиться к миру с большим количеством возможностей.
Выбор и альтернатива – это хорошо. Возможность выбрать одно из многих – это здорово. Самое крутое – это иметь возможность отказаться от варианта, когда вы думаете, что другого выхода нет. Выбор имеет основополагающее значение для нашей свободы и контроля над своей жизнью. Выбор заставляет других перестать думать о себе и начать думать о других.
Раньше, при советской власти, у русских женщин было много вариантов обуви, если им нравились их черные Т-пояса. Это единственная выкройка, сделанная производителями обуви. Российскому производителю обуви нужно было только подумать о себе и о платеже, произведенном государством, если производитель будет эффективен в производстве черных Т-образных ремней. Однако по мере того, как российская экономика открылась, стало доступно больше черных Т-образных полос. Сапожникам пришлось начать думать о своих покупательницах и перестать думать о себе. Измените фокус на самом важном.
Выбор также является ключом к проблеме гражданских прав нашего времени – качество образования, предоставляемого в государственных школах. Для меня качественная школа ориентирована на учеников и их будущее. Они думают не только о себе. Выбор дает семьям право уехать или остаться. «Выбор дает право голосовать ногами», – сказал Милтон Фридман. Выбор может принимать разные формы, и его влияние на местном уровне можно увидеть во многих положительных аспектах. Однако достаточно взглянуть на школы Балтимора, чтобы увидеть, к чему может привести ограничение выбора и связанные с ним неудачи.
Еще мы говорим о предпринимателях и выборе. Предприниматели создают для нас выбор, потому что мы сталкиваемся с проблемами повседневной жизни. Успешные предприниматели думают о других и редко о себе. Мир выбора – цель предпринимательских экосистем.
Другими словами, мы готовим наших студентов к работе на конкурентном рынке, где есть возможность выбора. Они будут вести, они будут следовать, они будут творить и будут жить со свободой выбора.
Итак, на этом заканчивается число 200. Ты в порядке, Дон?
Спасибо за пространство каждую среду. Спасибо, Бадди, за свободу писать идеи и исправлять орфографические ошибки. И спасибо Golden Isles за все, что вы делаете для нас в колледже прибрежной Джорджии.