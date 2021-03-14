Выбор России сотрудничать на лунной базе с Китаем «неудивителен»

Делегаты получают награду на мероприятии в честь международного партнерства программы исследования Луны Чанъэ-5 в январе. Фото: CNSA

После принятия решения не присоединяться к восьми другим странам, включая США в октябре 2020 года, подписав Соглашения Артемиды, свод принципов и критериев для тех, кто желает участвовать в программе исследования Луны Артемиды под руководством НАСА, Россия, как сообщается, участвует в переговоры с Китаем.Проработать детали, чтобы определить научные задачи лунной базы и обсудить технические аспекты реализации проекта, что китайские наблюдатели видят в явной тенденции в сторону Китая, что неудивительно.

Китайские космические аналитики считают, что это развитие вписывается в более широкую тенденцию как России, так и Китая, которые по разным причинам сталкиваются с множеством трудностей в сотрудничестве с Соединенными Штатами и все больше обеспокоены тем, как Соединенные Штаты продвигают свою космическую повестку дня. , такие как Соглашения Артемиды, с мощью и менталитетом Холодной войны, которые были прощены.

«Роскосмос завершил местные процедуры согласования Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве между двумя странами. Создание Международной станции лунных исследований», – сообщает сайт США spacenews.com. Об этом сообщает в среду со ссылкой на заявление Государственного космического агентства России.

В Роскосмосе сообщили: «Дата подписания вышеупомянутого меморандума о взаимопонимании еще не определена, и в настоящее время он обсуждается с китайскими партнерами». Распоряжение правительства РФ об этом шаге было опубликовано в Интернете 11 февраля.

Поскольку возглавляемые США лунные программы Артемиды потеряют российский космический опыт, Китай – страна, которая добилась выдающихся побед в лунных космических проектах, включая первую пилотируемую посадку на темной стороне Луны Чанъэ-4. Космические наблюдатели приветствовали зонд и недавно успешную миссию Chang’e-5 по возврату лунных образцов, у них будет шанс поучиться у лучших в отрасли.

«Советский Союз запустил 24 лунных исследовательских миссии, которые собрали много ценных данных и, несомненно, внесут большой вклад в выбор местоположения потенциальной лунной базы», ​​- сказал Пан Цихо, бывший исследователь Китайской космической академии. Об этом Global Times в понедельник, четверг, сообщил автор журнала Technology и автор космической науки.

«Российский опыт, включая технологию двигателей на жидком кислороде и керосине, а также интегрированную систему, которая превосходит мировые по обучению космонавтов, несомненно, ускорит продвижение программы», – добавил Панг.

После тщательного наблюдения за возвращением космического корабля Chang’e-5 с образцами на Землю в декабре 2020 года Ву Яньхуа, вице-президент Китайского национального космического управления (CNSA), во время пресс-конференции в Пекине объявил о запуске трех новых космических аппаратов. . – Пошаговый план будущей миссии страны на Луну и более глубокие миссии по исследованию космоса, которые Ву назвал «разведкой, строительством и эксплуатацией», в отличие от уже достигнутых целей «поворот, посадка и возвращение».

В ходе мероприятия также было упомянуто сотрудничество с Россией в области исследования Луны. Представитель CNSA Сюй Хунлян сообщил, что Chang’e-7, вероятно, будет исследовать южный полюс Луны, что аналогично российской миссии LUNA-26. «В рамках механизма сотрудничества двух правительств Китай и Россия готовы развивать соответствующее сотрудничество».

«Мы также приветствуем другие страны по всему миру, которые реализуют международные программы по строительству лунной базы, чтобы присоединиться к нам и внести свой вклад в дело повышения благосостояния людей с помощью космических решений», – сказал Шоу.