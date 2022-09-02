«Выбросы» из-за таяния ледников в Пакистане утроились в этом году и усугубляют наводнения

Сардар Сарфараз из министерства метеорологии Пакистана заявил в четверг, что в 2022 году в северном регионе Гилгит-Балтистан произошло 16 таких инцидентов по сравнению с пятью или шестью в предыдущие годы.

Такие аварии происходят после таяния ледников из-за [a] «Повышение температуры», — сказал Сарфраз агентству Reuters, добавив, что «изменение климата является основной причиной таких вещей».

Таяние ледников — один из самых ярких и заметных признаков климатического кризиса и одно из его прямых последствий.

Пока неясно, как нынешний кризис наводнений в Пакистане связан с таянием ледников. Но если выбросы, вызывающие глобальное потепление, не будут сдержаны, Сарфраз предполагает, что ледники страны будут продолжать быстро таять.

«Глобальное потепление не остановится, пока мы не сократим выбросы парниковых газов, и если глобальное потепление не остановится, последствия изменения климата будут только усиливаться», — сказал он.

Пакистан несет ответственность за Менее 1% парниковых газов в мире По данным ЕС, это восьмая самая уязвимая страна к климатическому кризису согласно Глобальному индексу климатических рисков.

Эта уязвимость была заметна в течение нескольких месяцев, когда рекордные муссонные дожди и таяние ледников в северных горах страны привели к наводнениям, в результате которых с середины июня погиб по меньшей мере 1191 человек, в том числе 399 детей.

Опасения новых наводнений

Южный Пакистан в четверг приготовился к новым наводнениям, поскольку река Инд устремляется в реку, усугубляя опустошение в стране, уже охваченной на треть бедствием, вызванным изменением климата.

Организация Объединенных Наций запросила 160 миллионов долларов, чтобы помочь справиться с тем, что она назвала «беспрецедентной климатической катастрофой».

«Мы находимся в состоянии повышенной готовности, поскольку ожидается, что вода, вытекающая из северных паводков, попадет в провинцию в течение следующих нескольких дней», — заявил представитель правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.

По словам Вахаба, ожидается, что поток около 600 000 кубических футов в секунду усилит Инд, проверяя его защиту от наводнений.

В период с июня по август в Пакистане выпало почти на 190% больше осадков, чем в среднем за 30 лет, в общей сложности 390,7 мм (15,38 дюйма).

Синд с населением 50 миллионов человек пострадал больше всего: количество дождей увеличилось на 466% по сравнению со средним показателем за 30 лет.

Некоторые части округа выглядят как внутреннее море, лишь редкие участки деревьев или эстакады ломают поверхность мутных паводковых вод.

Сотни семей укрылись на дорогах, и для многих из них маячила единственная суша.

Жители деревни бросились встречать группу новостей Reuters, проезжавшую мимо по дороге возле Даду в четверг, прося еды или другой помощи.

Наводнение смыло дома, предприятия, инфраструктуру и дороги. Существующие и хранящиеся посевы были уничтожены, а почти два миллиона акров (809 371 га) сельскохозяйственных угодий были затоплены.

По данным правительства, пострадали 33 миллиона человек, или 15% из 220 миллионов человек.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что около 480 030 человек были перемещены и находятся под присмотром в лагерях, но даже те, кого не заставляли покидать свои дома, находятся в опасности.

Детское агентство ООН предупредило, что «более трех миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи и подвергаются повышенному риску заболеваний, передающихся через воду, утопления и недоедания из-за самых сильных наводнений в современной истории Пакистана».

Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 6,4 миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Помощь начала прибывать на самолетах с продовольствием, палатками и медикаментами, в основном из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Агентства по оказанию помощи обратились к правительству с просьбой разрешить импорт продовольствия из соседней Индии через в основном закрытую границу, которая на протяжении десятилетий была линией фронта между двумя соперниками, обладающими ядерным оружием.

Правительство не заявило о своей готовности открыть границу для импорта продуктов питания из Индии.