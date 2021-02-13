Вывеска “ Осуди Трампа ” пролетает над домом бывшего президента Мар Агу

Когда процедура импичмента закончилась, над Маралаго подняли плакат с призывом к обвинению Трампа.

Бывший президент в настоящее время проживает в своей резиденции на Мар-а-Лаго.

Табличка была написана заглавными буквами: «Трампа осудили и задержали».

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Согласно сообщению, баннер с призывом к обвинению бывшего президента Дональда Трампа был проведен высоко над его резиденцией в Мар-Агу в пятницу. CNN.

Табличка была написана заглавными буквами: «Трампа осудили и задержали».

Тренажерный зал Акоста 12 февраля 2021 г.

Кто прилетел или заплатил за вывеску, пока неизвестно.

Табличка была поднята над его резиденцией Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу, когда в Вашингтоне начался второй процесс по делу об импичменте Трампа.

CNN сообщил, что баннер развевался всего за несколько минут до презентации защиты Трампа командой юристов в зале Сената.

CNN сообщил, что в тот момент адвокат Трампа Майкл ван дер Вейн назвал статью Палаты представителей об импичменте бывшему президенту «крайне несправедливым и неконституционным актом политического возмездия».

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в январе, всего через несколько дней после беспорядков 6 января, в ходе которых повстанцы штурмовали Капитолий.

Члены Палаты представителей обвинили его в «разжигании неповиновения».

В результате беспорядков в Капитолии погибли как минимум пять человек, в том числе полицейский. Члены Сообщалось, что это были гордые дети, которых Южный центр закона о бедности классифицирует как группу ненависти..

Организаторы поощряли призывы Трампа протестовать вместе с ним по поводу результатов выборов 2020 года, несмотря на победу на выборах демократа Джо Байдена. Пока члены Конгресса собирались внутри Капитолия в день подтверждения результатов, сторонники предприняли попытку государственного переворота и штурмом взяли Капитолий.

После новостей о том, что в Капитолии произошли беспорядки, законодатели начали укрываться, и многие были эвакуированы.

Позже в субботу Сенат должен проголосовать за то, чтобы оправдать Трампа или предъявить ему обвинение. Для осуждения требуется большинство в две трети голосов в Сенате, а это означает, что Трамп, вероятно, будет оправдан.