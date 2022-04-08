Вывод России обнажает разруху, и Украина просит о помощи

Российские войска оставили после себя разрушенные здания, улицы, полные разбитых машин, и жителей, отчаянно нуждающихся в еде и другой помощи в северном украинском городе, что подлило масла в огонь призывов Киева в четверг к большей поддержке Запада, чтобы помочь остановить наступление Москвы, прежде чем она переориентируется на страну. восток. .

Десятки людей выстроились в очередь, чтобы получить буханки хлеба, подгузники и лекарства из тележек, припаркованных возле разрушенной школы, которая сейчас служит пунктом раздачи помощи в Чернигове, который российские войска осаждали в течение нескольких недель, когда они пытались продвинуться на юг, к столице. отступать.







Улицы города застроены разбомбленными домами и многоквартирными домами, без крыш и стен, а сообщение мелом на доске в классе все еще гласит: Среда, 23 февраля — Классная работа.

Россия вторглась на следующий день, развязав войну, в результате которой более 4 миллионов украинцев бежали из страны, еще миллионы были перемещены внутри нее, и вызвала шок по всей Европе и за ее пределами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил в четверг, что, несмотря на недавний вывод российских войск, страна по-прежнему уязвима, и призвал к приобретению оружия, оружия и оружия у НАТО для противодействия предстоящему наступлению на востоке.

Страны западного альянса согласились увеличить свои поставки оружия, чему способствовали сообщения о зверствах, совершенных российскими войсками в окрестностях Киева.

Западные союзники также ужесточили финансовые санкции против Москвы, включая запрет Европейского Союза на импорт российского угля и действия Соединенных Штатов, направленные на приостановку нормальных торговых отношений с Россией.

Кулеба призвал страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, отметив, что любое самоуспокоение в конечном итоге приведет к еще большим страданиям украинцев.

— спросил Кулеба у журналистов, имея в виду город под Киевом, где корреспонденты Associated Press насчитали десятки тел, одних обожженных, других расстрелянных с близкого расстояния или в наручниках.

«Сколько детей, женщин и мужчин должно погибнуть, должны быть потеряны невинные жизни, чтобы понять, что нельзя допустить усталости от санкций, где нельзя допустить боевой усталости? Ранее на этой неделе украинские официальные лица заявили, что найдены тела 410 мирных жителей. В городах вокруг столицы.

Добровольцы несколько дней собирали тела, и в четверг в Буче было захвачено еще несколько человек.

Украинские лидеры и многие западные лидеры возложили ответственность за массовые убийства на российские войска, а еженедельник Der Spiegel сообщил в четверг, что немецкая служба внешней разведки перехватила радиопереговоры между российскими солдатами, в которых обсуждались убийства мирных жителей.

Россия ложно утверждала, что сцены в Буче были сняты на видео.

Кулеба расчувствовалась, говоря о зверствах в городе, рассказывая журналистам, что они не могли понять, что она чувствовала, увидев фотографии Бучи, разговаривая с людьми, которые бежали, зная, что человек, которого она знала, был изнасилован в течение четырех дней. в ряд.

Его комментарии прозвучали в ответ на вопрос репортера о видеоклипе, в котором якобы показано, как украинские солдаты стреляют в пленного и раненого российского солдата. Он сказал, что не видел видео, но что оно будет расследовано, и признал, что могут иметь место спорадические случаи жестокого обращения.

Видео не было независимо подтверждено Associated Press.

В ходе шестинедельной войны силам президента Владимира Путина не удалось быстро захватить украинскую столицу и добиться того, что западные страны назвали первоначальной целью российского лидера по свержению украинского правительства. После этой неудачи и тяжелых потерь Россия переключила свое внимание на Донбасс, преимущественно русскоязычный промышленный регион, расположенный на востоке Украины, где поддерживаемые Москвой повстанцы уже восемь лет сражаются с украинскими войсками.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам заявил в четверг Associated Press, что он не испытывает оптимизма в отношении обеспечения прекращения огня после встреч с официальными лицами в Киеве и Москве на этой неделе, подчеркнув недоверие сторон друг к другу.

Он выступил через несколько часов после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в отказе от своих предложений по Крыму и военному статусу Украины.

Неясно, сколько времени потребуется российским войскам для отвода перед передислокацией, и украинские официальные лица призвали людей на востоке страны уйти, пока там не усилились боевые действия.

Глава украинской национальной сети железных дорог сообщил, что российские бомбардировки уже помешали эвакуации жителей некоторых восточных областей поездом.

Ситуация на Донбассе накаляется, мы понимаем, что апрель будет очень жарким, поэтому тем, у кого есть шанс уехать — женщинам, детям и старикам — нужно оставаться в безопасном месте, — Борис Филатов, городской голова Днепра, город к западу от Донбасса, сказал он на брифинге для прессы.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Веричук заявила, что официальные лица Украины и России договорились в четверг установить маршруты эвакуации мирных жителей из нескольких районов Донбасса.

Хотя Украина готовилась к новой фазе войны, уход России принес некоторое облегчение городу Чернигову, который находится недалеко от северной границы Украины с Белоруссией и был отрезан в течение нескольких недель.

Но оставшиеся силы оставили после себя разрушенные здания и травмированные жители, карабкаясь по завалам и проезжая мимо автомобилей, разбитых в результате боевых действий.

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