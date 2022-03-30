Выжившие в Холокосте бегут из Украины на фоне российского вторжения: «Страхи снова возрождаются»

Ребачина Ала

Джилл Коэн-Маген/AFP через Getty Images Пережившая Холокост 86-летняя Рыбачина Алла из Днепра вместе с другими украинскими еврейскими беженцами ждет в лагере «Дачия» недалеко от столицы Молдовы Кишинева 15 марта 2022 года, прежде чем отправиться в аэропорт на самолете, направляющемся в Израиль. — Число беженцев, покинувших Украину с начала российского вторжения 24 февраля, превысило 2,8 миллиона человек, сообщили в ООН. Более 9 тысяч украинцев прибыли в Израиль после начала конфликта. (Фото Джилл Коэн-Маген/AFP) (Фото Джилл Коэн-Маген/AFP через Getty Images)

между Миллионы украинцев кто бежал из страны В разгар русского вторжения Это те, для кого ситуация кажется довольно знакомой: евреи, пережившие Холокост, которые в интервью объяснили, как ситуация вывела на поверхность страхи, которые так долго «прятались».

В беседе с Associated Press 83-летняя Татьяна Журавлева рассказала в статье, опубликованной в понедельник, о недавних нападениях на Украину. Вспомните атаки фашистской авиации. В своем родном городе Одессе, когда она была ребенком.

«Все мое тело дрожало, и эти страхи поползли обратно по всему моему телу — страхи, о которых я не знала, все еще были спрятаны внутри меня», — сказала Журавлева Associated Press.

Врач на пенсии, уже недостаточно молодой, чтобы бежать в безопасное место, рассказала СМИ, что она «только оставалась в моей квартире и молилась, чтобы бомбы не убили меня», когда началось российское вторжение.

Журавлева входит в число примерно 10 000 переживших Холокост, живших в Украине. Новостные письма Я упоминал во вторник Некоторые из них были эвакуированы в другие страны гуманитарными организациями.

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Аида Горвельва

Джилл Коэн-Маген/AFP через Getty Images

Одна из этих выживших, 80-летняя Валерия Жарковская, тщетно пыталась выехать на поезде из родного города Харькова только для того, чтобы потерять сознание в хаосе и раздавить других, пытающихся сделать то же самое.

История продолжается

Жарковская, его дочь и внучка были эвакуированы из раздираемой войной страны — сначала в Киев, а затем в Польшу — с помощью некоммерческой организации Safebow.

В беседе с ABC News его дочь Ина сказала, что ситуация «невыносима».

«Я понимаю, как ему было тяжело, — сказала Ина ABC News. «Это его родина, и все, что он любит, связано с ней».

Рюдигер Махлоу, работающий в Нью-Йоркской конференции по материальным претензиям евреев к Германии, еще одной группе, работающей над эвакуацией выживших, сказал, что другие выжившие разделяют чувства.

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«Никто не может себе представить тот кошмар, который пережили выжившие во время Холокоста», — сказал Махлоу в интервью Associated Press. «Теперь им снова нужно эвакуироваться — их безопасность, все привычное с них снова лишают и заставляют жить в неуверенности и страхе».

Не все выжившие выжили. 96-летний Борис РоманченкоПо данным Мемориального фонда Бухенвальда и Миттельбау-Дора, он, живший в четырех нацистских концлагерях, был убит в начале этого месяца, когда русские взорвали его жилой дом в Харькове.

Россия нападение на украину Это продолжилось после того, как 24 февраля их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный наземный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали боевых действий меняются день ото дня, но изменились сотни мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВключая дети.

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«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Вторжение было заказано президентом России Президент России Владимир Путинвызвало всеобщее осуждение и Все более жесткие экономические санкции против России.

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Владимир Зеленский Он призвал к мирным переговорам — пока безуспешным — и призвал свою страну к ответу.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. Зеленский пообещал не прогибаться.

«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому Союзу В речи, которую он произнес в первые дни боевых действий, он добавил: «Жизнь побеждает смерть. Свет побеждает тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.