Выжившие после российского ракетного удара по оживленному торговому центру на Украине говорят, что это был ад

В реанимационном отделении в центре Украины пять человек были набиты в комнату, их раны были перевязаны окровавленными бинтами. Труп, лежащий снаружи на носилках, накрытый одеялом.

Это следует за ракетным обстрелом переполненного торгового центра в Кременчуге в понедельник к юго-востоку от Киева, который один пациент назвал «адом». По данным экстренных служб Украины, в результате рейда погибли по меньшей мере 16 человек, 59 получили ранения.

«Это уже шестой раз, когда город подвергается бомбардировке» с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, заявил заместитель заведующего хирургическим отделением Кременчугской многопрофильной больницы Александр Коваленко. «Но никогда прежде это не поражало так много людей». Он сообщил агентству Рейтер, что в больнице лечатся 25 раненых в результате нападения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Забастовка вызвала глобальный резонанс: лидеры Большой семерки крупнейших демократий встретились на саммите в Германии, осудив ее как «неприятную». «Это не случайный удар, это рассчитанный удар России», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, число погибших может возрасти.

По оценкам, в момент забастовки в торговом центре находилось около 1000 человек. До вторжения в городе проживало 217 000 человек. Люди выстроились в очередь у отеля возле торгового центра, чтобы зарегистрировать имена пропавших без вести. По данным украинской прокуратуры, более 40 человек пропали без вести.

Спасатели продолжали разбирать завалы в поисках выживших. 43-летняя Людмила Михайлец, пациентка общей палаты больницы, рассказала, что делала покупки в магазине электроники со своим мужем Николаем, когда взрыв подбросил ее в воздух.

«Сначала я полетела головой, и шрапнель попала в мое тело. Все рушилось. Затем я приземлилась на землю, и я не знаю, была ли я в сознании или без сознания», — сказала она, добавив, что сломала руку и порезала ее голова. Открытым. «Это был ад», — добавил 45-летний Микола.

За пределами больницы небольшая группа работников торгового центра была полна беспокойства и печали, но также и облегчения. 28-летний Роман, который попросил называть его только одним именем, сказал, что слышал сирены воздушной тревоги и направился в ближайший подвал, когда упали ракеты.

Он добавил, что многие другие остались внутри, так как три дня назад руководство торгового центра разрешило оставить магазины открытыми во время сирен. Многие украинцы перестали реагировать на обычные сирены сейчас, когда забастовки происходят реже за пределами раздираемой войной восточной Украины.

Вернувшись в реанимацию, Юлия, 21-летняя девушка с глубокими ранами, сказала, что понедельник был ее первым рабочим днем ​​в магазине в торговом центре.

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