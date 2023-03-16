Выжившие после урагана Фредди: 300 человек погибли в Малави, Мозамбик.

БЛАНТАЙР (Рейтер) — Последнее, что помнит Лукия Акемо, — это наводнения, обрушившиеся на ее деревню возле горы Так ранее на этой неделе, когда тропический циклон Фредди пронесся по югу Малави.

Следующее, что я помню, это то, что она очнулась в больнице с перебинтованной головой и корсетом на шее.

«Я видел много воды и умывающихся людей. Потом я не знаю, что произошло. Я не знаю, кто привел меня сюда», — сказал 35-летний Акимо с кровати в больнице королевы Елизаветы в городе Блантайр.

Медсестра сообщила агентству Reuters, что неизвестно, выжил ли кто-либо из членов ее семьи.

Тропический циклон Фредди унес жизни более 300 человек в Малави, Мозамбике и Мадагаскаре с тех пор, как он впервые обрушился на берег в прошлом месяце, и ожидается, что число погибших будет расти, поскольку власти продолжают оценивать ущерб и подсчитывать количество погибших в труднодоступных районах, которые изолированы. их. наводнения.

Министерство природных ресурсов и изменения климата страны сообщило в своем заявлении, что шторм в настоящее время утих, но ожидается, что проливные дожди продолжатся в некоторых частях Малави и, вероятно, вызовут новые наводнения в прибрежных районах озера.

В Мозамбике несколько деревень оказались полностью отрезанными после того, как циклон во второй раз обрушился на сушу в субботу.

«Мы мобилизовали лодки и другие средства для поиска и спасения людей. Многие общины оказались в затруднительном положении», — сказал Пауло Томас, представитель агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях Мозамбика.

«По прошествии этого времени они голодают и нуждаются в правильном питании и медицинской помощи», — сказал он.

По данным правительства, с выходных по меньшей мере 53 человека были убиты в Мозамбике и 225 — в Малави. Шторм уже убил около 27 человек на Мадагаскаре и Мозамбике, прежде чем снова обрушиться на Мозамбик.

Президент Малави Лазарь Шаквера в четверг посетил госпиталь королевы Елизаветы, где помолился за жертв наводнения. По последним подсчетам, в результате шторма в Малави пострадало не менее 700 человек.

Поскольку дождь продолжался, некоторым пришлось хоронить своих мертвецов.

В деревне Матушира ​​на юге Малави мужчины стояли в свежевырытых могилах, которые наполнялись, как лужи, и черпали воду ведрами, чтобы опустить сундуки в ящики.

Хотя электричество начало возвращаться в Малави в четверг, во многих местах, пострадавших от урагана, по-прежнему отсутствует водопровод, в том числе в Блантайре, втором по величине городе.

Некоторые жители Блантайра сказали, что хотели бы прислушаться к предупреждениям бежать до того, как обрушится ураган, но не понимали силы тяжести и им некуда было идти.

«Людям было очень трудно понять, что происходило перед этим штормом. Правительство отправило сообщения, но после этого ничего не произошло», — сказал житель Блантайра Лухасиано Месоя. «Мне повезло, что я жив».

Фредди — один из самых продолжительных тропических циклонов, когда-либо зарегистрированных, и один из самых смертоносных циклонов в Африке за последние годы.

Дополнительные отчеты Тома Гибба и Фрэнка Ферри в Блантайре и Мануэля Мукари в Мапуту; Дополнительный отчет Карен дю Плесси в Йоханнесбурге. Написание Нелли Битон; Под редакцией Александра Виннинга, Брэдли Перретта и Шэрон Синглтон.

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