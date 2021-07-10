Выживший в Освенциме, который боролся с расизмом музыкой, умер в 96 лет

БЕРЛИН (AFP) – Эстер Бехарано, выжившая из лагеря смерти Освенцим, использовавшая силу музыки для борьбы с антисемитизмом и расизмом в Германии, умерла. Ей было 96 лет.

Немецкое информационное агентство (dpa) процитировало Хельгу Оппенс, члена правления комитета Освенцима в Германии, которое сообщило, что Бехарано мирно скончался рано утром в субботу в Еврейской больнице в Гамбурге. Причина смерти не сообщается.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас похвалил Бехарано, назвав ее «важным голосом в борьбе с расизмом и антисемитизмом».

Родившаяся в 1924 году в семье кантора-еврея Рудольфа Лёве в тогдашнем оккупированном французами регионе Саарло, семья переехала в Саарбрюккен, где Бехарано пользовался защищенным музыкальным воспитанием, пока нацисты не пришли к власти и город не вернулся в Германию в 1935 году.

Ее родители и сестра Рут были в конечном итоге депортированы и убиты, а Бехарано была вынуждена на принудительные работы перед отправкой в ​​Освенцим-Биркенау в 1943 году. Там она вызвалась стать участницей женского оркестра, играя на аккордеоне каждый раз, когда репетировала евреев. приехали со всей Европы.

Позже Бехарано сказала, что музыка помогла ей выжить в печально известном нацистском немецком лагере смерти в оккупированной Польше и в годы после Холокоста.

«Мы играли со слезами на глазах», – вспоминает она. В интервью 2010 года Associated Press. «Новоприбывшие махали нам и хлопали в ладоши, но мы знали, что их отведут прямо в газовые камеры».

Поскольку ее бабушка была христианкой, Бехарано позже перевели в концлагерь Равенсбрюк и пережили марш смерти в конце войны.

В своих мемуарах Бежарано вспоминает свое спасение американскими войсками, которые подарили ей аккордеон, на котором она играла в тот день, когда американские солдаты и выжившие в концлагерях танцевали вокруг сгоревшего портрета Адольфа Гитлера, чтобы отпраздновать победу союзников над нацистами.

Бежарано иммигрировал в Израиль после войны и женился на Нассиме Бежарано. У пары было двое детей, Эдна и Джурам, прежде чем они вернулись в Германию в 1960 году. В очередной раз столкнувшись с открытым антисемитизмом, Бехарано решил стать политическим активистом, соучредив в 1986 году Комитет Освенцима, чтобы дать выжившим людям платформу для их рассказов. .

История продолжается

Она сотрудничала со своими детьми, чтобы играть мелодии на идиш и песни еврейского сопротивления в гамбургской группе, которую они назвали Coincidence, а также с хип-хоп-группой Microphone Mafia, чтобы распространять антирасистское послание среди немецкой молодежи.

«Мы все любим музыку и разделяем общую цель: мы боремся с расизмом и дискриминацией», – рассказывает она Associated Press о своем сотрудничестве между культурами и поколениями.

Бежарано получила множество наград, в том числе Немецкий Орден за заслуги, за свою активность против того, что она назвала «старыми и новыми нацистами», цитируя товарища, пережившего Холокост, Примо Леви, предупреждая ее, что «это случилось, и, следовательно, может повториться».

Обращаясь к молодым людям в Германии и за рубежом, Бехарано сказал: «Вы не виноваты в том, что произошло в то время. Но вы становитесь виноватым, если отказываетесь слушать то, что произошло».