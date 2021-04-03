Вызывающий российский альянс ЛГБТ +, подавленный властями, клянется «изменить эту позорную реальность»

Страница в социальных сетях для ЛГБТ +, за которой следят десятки тысяч ЛГБТ-людей Россияне Блокированные властями союзники пообещали продолжить борьбу за равенство.

Страница Straights and LGBT Alliance for Equality во «ВКонтакте», самой популярной социальной сети России, была удалена 19 марта по запросу регулятора коммуникаций страны «с целью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Теперь тех, кто надеется открыто поговорить со своими друзьями и коллегами-активистами, встречает пустая страница с надписью: «Индекс веб-страницы сайта содержит информацию, распространение которой запрещено решением суда в России. Федерация».

Представители Вконтакте написали в A. Публичное заявление Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ, известная как Роскомнадзор, приказала платформе удалить страницу альянса или столкнуться с штрафами.

«Регулирование социальных сетей в России ужесточается», – говорится в заявлении, имея в виду новые законы, которые вводят навязывание платформ социальных сетей. Цензурировать контент, который государство считает незаконным..

Альянс, у которого было около 32000 подписчиков, был одной из самых популярных страниц ЛГБТ + в сети. Он служил доской объявлений для новостей и протестов, а также форумом для общения квир-людей и их союзников.

Об этом сообщил координатор коалиции Алексей Сергеев. Розовые новости: «Мы знали, что это может произойти в любой день». Он размышлял о том, как это выглядело, как если бы «каждый активист или инициатива ЛГБТ +, занимавшаяся общественной деятельностью в поддержку прав ЛГБТ +» в конечном итоге был подавлен так называемыми «Закон о гей-пропаганде“.

«Мы хотим изменить эту позорную реальность, в которой ЛГБТК являются гражданами второго сорта», – добавил Сергеев.

Мы требуем равенства. Мы хотим сделать Россию более толерантным обществом, свободным от гомофобии и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности ».

(Игорь Русак / SOPA Images / LightRocket через Getty Images)

Почему удалили страницу?

После того, как страницу внезапно удалили, выяснилось, что Роскомнадзор использовал двухлетнее решение суда против группы, о котором операторы альянса не знали.

История продолжается

В 2019 году истцы подали в Металлургический районный суд Челябинска ходатайство об удалении страницы из ВКонтакте – судья Анастасия Залоцкая вынесла решение в их пользу.

Она пишет, что страница «явно продвигает нетрадиционные сексуальные отношения, такие как гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные и трансгендерные отношения», и создает «положительный образ нарушителей общественного порядка и отрицательный – для сотрудников правоохранительных органов», по словам Судебные документы Виденный бумага.

Залуцкая писала, что при этом группа «отрицает семейные ценности». Однако конкретных примеров этих нарушений в постановлении не приводится.

Понятно, что все решение было принято без ведома Альянса. Ни один из ее сообщников не явился в суд – она ​​была записана в письменных показаниях как «отсутствующая».

Поклялся подтвердить Розовые новости Его адвокаты стремятся обжаловать решение суда.

Шествие активистов за права ЛГБТ в Санкт-Петербурге 1 мая 2013 года во время митинга против неоднозначного закона. (ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА / AFP через Getty Images)

Сергеев напоминает, что альянс был основан в 2012 году, чтобы напомнить России, что «права ЛГБТ + – это не просто проблема ЛГБТ +, но у них есть друзья и союзники в их борьбе» в то время, когда Россия неуклонно захватывала гражданские права.

Добровольцы коалиции, действующие из Санкт-Петербурга, в отчаянии пытались остановить – или даже замедлить – принятие здравого смысла закона, запрещающего «пропаганду» гомосексуализма в целом.

Члены собрались на улицах консервативного центра с флагами гордости и громкоговорителями и выразили протест друг другу.

Но через несколько месяцев законодатели Запрещенный «Закон о гей-пропаганде» был принят в 2013 году. Легализация контрактов о преследовании, дискриминации и похуже, от которых страдают гомосексуалисты по закону.

В последующие восемь лет коалиция организовала «сотни» уличных демонстраций, будь то в отдаленных шахтерских городках или крупных городах, многие из протестующих были арестованы полицией.

Сергеев сказал, что его члены бросают вызов холоду – и угрозе тюремного заключения и штрафов – не ради заработка, а из-за своего «энтузиазма» по отношению к делу.

Сергееву президенту Президент России Владимир ПутинПравительство продвигает «гомофобную политику», чтобы разжечь ненависть.

«ЛГБТ-люди в России постоянно сталкиваются с дискриминацией, издевательствами и агрессией в отношении гомосексуалистов», – сказал он.

Вы можете быть оскорблены, унижены, исключены, избиты и убиты за то, что вы гей. Преступления на почве ненависти против ЛГБТ часто остаются безнаказанными и не расследуются полицией ».

С годами россияне все чаще сталкиваются с ограничениями и мониторингом их социальных сетей. В прошлом году Студенту угрожали отчислением За то, что он был частью квир-социальных групп, а Учителей старших классов просят «отслеживать» страницы учеников на предмет пропаганды «ЛГБТ +».