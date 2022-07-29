Выигрывает ли Россия битву за поддержку Африки?

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Наступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Африку на этой неделе в рамках усилий по мобилизации поддержки перед лицом растущей изоляции вызвало гнев Запада. Завоевывает ли Москва место в развивающемся мире? Почему африканские страны не видят, что Россия ведет захватническую войну? С другой стороны, как и ожидалось, это подстегнуло рекламу. «Россия побеждает в битве за Африку», — заявил телезрителям один из дикторов государственного телевидения. «Тур превратился в победный розыгрыш».

Оба широчайшие.

После вторжения на Украину в феврале нет никаких сомнений в том, что Россия нашла более дружественных или нейтральных внешних партнеров на глобальном юге, чем хотелось бы Западу. Кения выступила с воодушевляющей речью в Совете Безопасности, обрисовав опасные последствия воссоединения России, но когда Генеральная Ассамблея в составе 193 членов проголосовала за резолюцию, осуждающую вторжение в Украину, 35 стран — почти половина из них из Африки, включая Южную Африку и Сенегал — воздержался. Другие, такие как Эфиопия и Марокко, вообще не голосовали.

Антиколониальные связи советской эпохи работают здесь на пользу Москве, наряду с широко распространенным недоверием к Западу, подпитываемым обширными кампаниями дезинформации России, которые представляют войну как войну между богатым миром и остальными. Не менее важны связи в сфере обороны и безопасности — нехватку инвестиционных возможностей Кремля (и даже близко не сравнимую с многомиллиардной инфраструктурой Китая) он компенсирует продажей оружия и частными военными подрядчиками, не задавая неудобных вопросов. Россия также является крупным экспортером зерна и удобрений в уязвимый регион, который остро нуждается и в том, и в другом. Такие страны, как Египет, первая остановка в туре Лаврова, нуждаются в нескольких напоминаниях об опасностях растущей продовольственной инфляции. READ Российская нефть: безденежная Шри-Ланка должна получить российскую нефть, чтобы уменьшить дефицит

Однако его пункты назначения — Египет, Уганда, Республика Конго и Эфиопия — многое говорят об ограниченности усилий Кремля. Ограничительные средства России (и разнообразие политических систем в Африке) вынуждают ее придерживаться эклектичного подхода. От страны, пытающейся расширить свою зависимую экономику, нет громких денежных обещаний, и, хотя Египет является важным торговым партнером — по этой причине его лидер появился виртуально на встрече президента Владимира Путина в Давосе в июне — другие нет. Ни один из остановочных пунктов также не занимает высокого места в рейтинге демократов, так что это была не более чем победа, состоящая из авторитарных государств, которые были счастливы получить поддержку со стороны правительства-единомышленника.

Проблема в том, что этого было достаточно. Очень немногие африканские страны увидели выгоду от того, что отошли от забора, и это связано как с традицией неприсоединения и исторической силой России, так и с отстранением Запада. Дело не в том, что Европа и Соединенные Штаты отсутствуют — президент Франции Эммануэль Макрон только что завершил поездку по Камеруну, Бенину и Гвинее-Бисау, — но они легко отвлекаются на другие требования. Они склонны изображать Африку как поле геополитической битвы, и их инвестиционные приоритеты не всегда совпадают с приоритетами континента. После дипломатического спада в годы правления Трампа посольства США по-прежнему недоукомплектованы кадрами, а прошлогодний саммит лидеров США и Африки (второй после первого в 2014 году) был объявлен и запланирован на конец 2022 года. пытаясь изобразить кризис на Украине как войну ценностей на континенте, который видел множество свидетельств западного лицемерия.

Чтобы помочь Африке и оказать давление на Россию, это должно измениться.

Понятно, что Россия берет из Африки, нуждаясь в друзьях и деловых партнерах. Это богатый ресурсами регион, который Европа считает своим задним двором, где зачастую слабые правительства делают относительно недорогим продвижение интересов Москвы (и интересов близких партнеров Кремля, получающих прибыль от сделок с ресурсами и безопасностью). READ Брифинг в четверг - The New York Times

Но какая от этого польза подавляющему большинству африканцев? На долю России приходится часть ПИИ в Африку, менее 1% в 2020 году, и ее стагнирующая экономика не будет процветать в ближайшее время, поскольку Кремль отдает предпочтение путинским имперским фантазиям, а не росту. Ограничения на импорт, исключение Москвы из международных платежных систем, отсутствие инноваций и исследований делают ее маловероятным партнером в чем-либо, кроме ресурсов, которые долгое время составляли основную часть новых российских инвестиций на континенте, когда Африке вместо этого нужны технологии. На долю России приходилось 44% продаж оружия в Африку в 2017–2021 годах, но даже этот показатель будет снижаться по мере ужесточения импортных ограничений и стремления России пополнить запасы своих вооруженных сил.

Союзные правительства, стремящиеся поддержать Украину, пока война затягивается, должны воспользоваться этой возможностью. Во-первых, они должны признать сегодняшние проблемы продовольственной безопасности, особенно путем предоставления щедрой финансовой и материально-технической поддержки странам, зависящим от импорта продовольствия и удобрений, и щедрой поддержки Фонда финансирования импорта продовольствия ФАО и других механизмов.

Европа и Соединенные Штаты также должны признать, что усугубляющиеся кризисы — климатический, топливный, безопасность и сельское хозяйство — требуют долгосрочных решений, которые включают в себя значительное увеличение производства возобновляемой энергии, более устойчивое производство и использование удобрений, более устойчивые культуры, а также как улучшенная инфраструктура. Чтобы уменьшить количество пищевых отходов. Частные предприятия могут и должны быть переполнены.

Затем необходимо долгосрочное дипломатическое взаимодействие и информационно-разъяснительная работа. Сотрудники посольств и инвестиции в средства массовой информации и образовательные партнерства, которые Китай использовал для достижения хороших результатов. Недостаточно обращать внимание на Брюссель и Вашингтон, когда глава Африканского союза делает вводящие в заблуждение комментарии о западных санкциях и играет в путинские голодные игры. К тому времени уже слишком поздно. READ Borrell-ANI говорит, что отношения между Европейским Союзом и Россией, далекие от удовлетворительных каналов диалога, должны оставаться открытыми.

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Клара Феррейра Маркес — обозреватель Bloomberg Opinion и член редакционной коллегии, посвященной международным отношениям и климату. Ранее она работала в агентстве Reuters в Гонконге, Сингапуре, Индии, Великобритании, Италии и России.