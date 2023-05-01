Выкуп Activision в Великобритании не позволяет Microsoft повторить попытку в течение 10 лет

Усилия Microsoft по приобретению Activision Blizzard, издателя Call of Duty, начинают выглядеть довольно ужасными, но, как нам сообщили, в настоящее время идет процесс апелляции. Однако, если вы не добьетесь успеха, Microsoft, по-видимому, придется подождать целое десятилетие, прежде чем вы сможете попробовать еще раз.

Я заканчиваю Перезагрузить, вся история описана в официальной ветке на 900+ страницах, где OP (Идас) блестяще использует свои навыки европейского антимонопольного юриста. Итак, мы не юристы (мы предпочли бы работать в пижамах), но мы можем подтвердить это на странице 339, в разделе 11.29 Уголовного кодекса. окончательный отчетты читаешь:

«На запрет повлияет принятие обязательств в соответствии с разделом 82 Закона или издание приказа в соответствии с разделом 84 Закона, запрещающего слияние и предотвращающего попытки сторон слиться на следующий срок: наша стандартная практика такова. предотвратить слияние сторон в будущем в течение следующих десяти лет при отсутствии изменения обстоятельств».

Мы не будем притворяться, что понимаем здесь все нюансы или контекст, но обычному человеку это кажется довольно очевидным. Помните, Microsoft недавно заявила, что десяти лет было достаточно для Sony. Создайте своего собственного конкурента Call of Duty; Мы предполагаем, что он мог бы сделать то же самое за такое же количество времени.

Как вы думаете, эта сделка действительно мертва, или у этой истории есть один или два поворота? Дайте нам знать в комментариях ниже.