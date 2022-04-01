Вынесено решение против российской компании по делу о сговоре на два миллиарда евро

Верховный суд вынес решение против одной из нескольких российских компаний в предполагаемом деле о сговоре на сумму 2 миллиарда евро с участием компании, зарегистрированной в Дублине, и российского миллиардера, которого он предположительно контролирует.

Судья Денис Макдональд вынес решение против ООО «Актум», которое имеет офисы на Пресненской набережной в Москве и в Перми, оба в России, за сговор с целью выманивания у четырех компаний, зарегистрированных в Карибском бассейне, их акций в российской компании по производству аммиака «Тольятти Азот». Ущерб будет определен позднее.

Четверо истцов — Trafalgar Developments, Instantania Holdings, Kamara и Bairiki Inc — подали иск против одобренного ЕС российского олигарха Дмитрия Мазепина, другого российского производителя аммиака United Chemical Uralchem ​​(UCCU), который контролирует г-н Мазепин, а также Сам УЦКУ и ряд компаний. от других компаний и частных лиц.

Среди этих других компаний — «Евротоаз», зарегистрированная в Дублине компания, также предположительно контролируемая г-ном Мазепиным, которая якобы участвовала в кампании злонамеренных и ложных судебных исков в России с целью лишить компании-истцов их доли в ТоАЗе.

Утверждается, что все они были частью заговора с целью обмана истцов посредством незаконных и коррупционных действий.

Ранее в этом году суд присоединил ООО «Актум» в качестве ответчика по иску вместе с другой российской компанией, АО «Химактнинвест» (Кай). В отношении этих двух компаний утверждается, что после аукциона акций ТоАЗа одна или обе из них приобрели часть акций.

Юрисдикция

Кэй уведомил суд, что намерен оспорить юрисдикцию ирландского суда в отношении рассмотрения дела против него, в то время как Актум не предстал перед защитой.

В результате г-н судья Макдональд в четверг удовлетворил просьбу о вынесении заочного решения перед Actum после того, как Элисон Керр подала запрос истцам.

Г-жа Кейрс сказала, что, хотя неизвестно, что случилось с акциями, предполагалось, что из-за заговора «добыча» будет разделена между различными обвиняемыми.

Судья сказал, что вынесет решение о неправомерном обогащении по делу о сговоре с оценкой ущерба в установленном порядке. Он также издал судебный запрет, запрещающий Actum вмешиваться в права истцов.

Судья также спросил г-жу Кейрс о пользе приказов, которые он отдавал, и о том, «как они когда-либо будут выполняться». Адвокат признал, что с выполнением приказа в Российской Федерации возникнут сложности, но «нельзя быть уверенным в том, каким может быть исход».

Она сказала, что полный размер активов «Актума» неизвестен, но есть доказательства того, что она действовала в координации с UCCU, хорошо обеспеченной ресурсами организацией, которая также выводит свои активы из России.