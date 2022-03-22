Вынужденный выбрать сторону Украины, китайская торговля идет на пользу Западу

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Предупреждение президента США Джо Байдена о «последствиях» любой помощи Китая военным усилиям России на Украине направлено на то, чтобы заставить председателя КНР Си Цзиньпина предпочесть выгодные долгосрочные деловые отношения с Западом растущему стратегическому партнерству. с Москвой.

Основываясь только на торговых потоках, и Китай, и Соединенные Штаты столкнулись со многими проблемами после почти двухчасового видеозвонка Байдена с Си в пятницу, в ходе которого Белый дом подтвердил, что санкции против Пекина являются возможным вариантом. Подробнее

Торговые данные, предоставленные Reuters, показали, что, несмотря на растущие торговые связи с Юго-Восточной Азией и снижение зависимости экономики от торговли за последнее десятилетие, экономические интересы Китая по-прежнему сильно смещены в сторону западных демократий.

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По мнению аналитиков, переход на сторону политического союзника России не будет иметь экономического смысла для Китая, поскольку Соединенные Штаты и Европейский союз по-прежнему потребляют более трети экспорта Китая.

«Что касается чисто экономического вопроса, если Китаю придется выбирать — Россия против всех остальных — я имею в виду, что это просто не имеет смысла для Китая, потому что они настолько интегрированы со всеми этими западными экономиками», — сказал высокопоставленный чиновник Чад Боун. Сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне, он внимательно следит за китайской торговлей.

Посол Китая в США Цинь Ган в воскресенье подчеркнул тесные отношения Китая с Россией.

«У Китая нормальное торговое, экономическое, финансовое и энергетическое сотрудничество с Россией», — сказал Чен в программе CBS «Face the Nation», когда его спросили, окажет ли Пекин финансовую поддержку Москве. «Это нормальный бизнес между двумя суверенными государствами, основанный на международном праве, включая правила Всемирной торговой организации».

Применение против Пекина широких экономических санкций, которые были наложены на Россию, могло бы иметь потенциально катастрофические последствия для Соединенных Штатов и всего мира, учитывая, что Китай является второй по величине экономикой в ​​мире и крупнейшим экспортером. Поскольку экономика Китая раздулась до 16 триллионов долларов за последние 20 лет, ее экономическое благополучие стало меньше зависеть от торговли с другими странами.

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По мере того как граждане Китая становятся богаче, доля внутреннего потребления и услуг в экономике Китая возрастает.

Однако Китай по-прежнему более зависимый на торговлю около 35% ВВП, из США 23% или Японии 31%.

Богатые страны Большой семерки, которые составляют основу антироссийского альянса после вторжения в Украину в прошлом месяце, по-прежнему потребляют более трети экспорта Китая. Это меньше, чем примерно половина экспорта Китая почти два десятилетия назад, но относительно стабильная доля с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

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Доля экспорта Китая в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми Китай недавно заключил новые торговые соглашения, удвоилась, составив около 15%, превзойдя по значимости Японию. Но данные о торговле Китая с января по февраль 2022 года показали, что экспорт в Европейский союз вырос больше всего — на 24%. Подробнее

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Общий объем торговли России с Китаем вырос с тех пор, как Запад впервые ввел санкции против Москвы в ответ на ее аннексию Крыма. Подробнее

Но экспорт Китая в Россию оставался между 1% и 2% за последние 20 лет.

Российский импорт из Китая соответствует импорту из многих других стран, причем первое место в списке занимают электроника и потребительские товары, включая мобильные телефоны, компьютеры, одежду, игрушки и обувь.

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Китай экспортировал в 10 раз больше сотовых телефонов в стоимостном выражении только в США на сумму 32,4 миллиарда долларов в 2020 году, согласно данным UN Comtrade.

Нефть преобладает в импорте Китая из России. В 2020 году сырая и другая нефть затмевает весь остальной импорт из России, особенно сырьевые товары, включая медь, пиломатериалы хвойных пород, СПГ, уголь, полезные ископаемые и руды, на сумму 27 миллиардов долларов.

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Смещение западных санкций против Китая создаст большие трудности для Соединенных Штатов, которые в значительной степени зависят от Китая в импорте основных потребительских товаров, от компьютеров и мобильных телефонов до игрушек и текстиля.

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«В Америке мы не зависим от российской экономики — мы редко зависим от чего-либо», — заявила в понедельник на форуме Министерства торговли Бонни Глик, директор Центра технологической дипломатии Университета Пердью.

«Но экономическая или торговая война с Китаем будет иметь огромные последствия», — сказал Глик, добавив, что для Соединенных Штатов важно уменьшить свою торговую зависимость от Китая.

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(Отчетность Дэвида Лаудера) Редактирование Уилла Данэма и Хизер Тиммонс

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