Выпуск Darktide для Xbox был отложен до исправления версии для ПК.

рисунок : темный прилив

Warhammer 40K: Темный Прилив Выпущенный на ПК в конце прошлого года, это мрачный и коренастый фильм. левая игра 4 мертвых В далеком мрачном будущем Games Workshop. Она была в порядке! У него были проблемы, но он был в порядке. Однако эти проблемы сохранялись до 2023 года, и разработчики приостановили выпуск версии игры для Xbox, пока они работают над ее исправлением.

В заявлении ранее сегодня Fatshark заявил, что они намеревались «создать очень увлекательную и стабильную игру с уровнем глубины, который заставит вас играть неделями, а не часами», но она «не оправдала этих ожиданий». »

В результате они не только задерживают «сезонный контент» для версии для ПК, но и задерживают выпуск игры на Xbox Series X | С.

Разблокируйте букву ΤΟ для наших игроков Мы в Fatshark гордимся тем, что предлагаем игру, которой могут наслаждаться миллионы. Это то, что мы решили сделать с Warhammer 40,000: Darktide, чтобы создать очень увлекательную и стабильную игру с уровнем глубины, который заставит вас играть неделями, а не часами. Мы не смогли оправдать эти ожидания. В течение следующих нескольких месяцев нашей единственной задачей будет рассмотрение комментариев, которые есть у многих из вас. В частности, мы сосредоточимся на внедрении полной системы крафта, более полезном цикле прогресса и продолжим работать над стабильностью игры и оптимизацией производительности. Это также означает, что мы будем откладывать запуск сезонного контента и запуск Xbox Series XIS. Мы также будем проводить предстоящие выпуски роскошной косметики. Мы не могли продолжать идти по этому пути, зная, что сегодня мы не рассмотрели многие области обратной связи в игре. Спасибо за игру и оставленный отзыв. Мы очень ценим это. Он был и будет продолжать помогать формировать игру, которую мы любим. Мартин Валлунд, генеральный директор и соучредитель Fatshark

Не думал, что ПК-версия настолько плоха! Конечно, у него были проблемы, но с онлайн-играми от небольших команд такие проблемы случаются часто. Опять же, у небольших команд часто нет ресурсов для этого. все вместе, Так что, если это то, что они хотят делать с тем, что у них есть, то они будут делать это с тем, что у них есть!