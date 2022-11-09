Выпущенная в 2016 году 2D Dark Souls выглядела круто

Ранее сегодня художник Томас Фейхтмайр опубликовал интересную новость в своем аккаунте в Твиттере: в 2016 году он участвовал в промо-акции, которая хотела представить темные души 3 (или, по крайней мере, его мир) как 2D-игра Metroidvania.

Поскольку срок действия соглашения о неразглашении, которое он подписал в отношении проекта, истек, ему впервые за шесть лет было позволено говорить — и делиться одним изображением — о том, как мог бы выглядеть проект.

Это выглядит великолепно! Прежде чем вы начнете кричать на Bandai Namco за то, что она не согласилась, знайте, что такого рода вещи — люди и студии, которые делают проекты, в которых задействована интеллектуальная собственность издателя — Так происходит все время. Мы редко слышим об этом или видим результаты.

Я разговаривал с Фейхтмайром — художником по пикселям, который работал над целым рядом игр, от неверность мне Songs of Conquest — ранее сегодня, кто подписал его в рамках NDA в состоянии сейчас Покажите его работы и немного расскажите о нем, но не говорите Много вокруг него.

G/O Media может получить комиссию

« было искусство Он был создан примерно в 2016 году, когда все хотели иметь отличное 2D, души— такие как Метроидвания, Потому что жанр был новым, и желание создать такую ​​игру было сильным», — говорит он. Конечно, кто-то должен был попытаться сделать презентацию для Bandai Namco».

С его опытом работы в качестве художника по пикселям, души Член сообщества и ютубер, Файхтмайр понимает, почему он решил помогать на поле. К сожалению, ничего никуда не делось — как я уже сказал, рекламные акции приходят и отвергаются. Все время — но можно утверждать, что какая-то часть его души в конце концов найдет свой путь в другую игру.

« много людей [on Twitter] Отмечено, что это очень похоже на неверностьв чем они правы, и это тоже очень логично, Через несколько лет я бы уже работал над этим неверность Как художник», — говорит он. Я написал о ней неверность Еще в 2017 году, всего через год после того шоу, Они сказали, что это «двумерные темные души».Вот, пожалуйста.

«Надеюсь, вам нравится смотреть искусство так же, как мне нравилось создавать его в то время», Фейхтмеир говорит мне. « Здорово, наконец, иметь возможность поделиться этим спустя столько времени».