Выпущен Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition с сохранением оригинальной игры

Square Enix сообщила, что создала проект ремастеринга Chrono Cross, когда компания начала опасаться, что классическая игра 1999 года утеряна на века и «неиграбельна» на современных системах.

В новом интервью первоначальный директор игры Масато Като и композитор Ясунори Мицуда признали, что, хотя изначально она задумывалась как способ отпраздновать 20-летие RPG, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition также стремилась обеспечить, чтобы в игру можно было играть в будущее даже без обратной совместимости.



Рождение #CHRONOCROSS Интервью с оригинальным режиссером Масато Като и композитором Ясунори Мицуда

Продюсер ремастера Коичиро Сакамото объяснил в интервью: «Когда проект был запущен, Chrono Cross мог стать неиграбельным». ИгрыРадар+.

На PlayStation 3 была служба архива игр, которая позволяла играть в игры для PlayStation 1. Но на рынке уже была PlayStation 4. В то время мы не знали, будет ли на PlayStation 4 служба архива игр. это может привести к тому, что Chrono Cross выйдет из строя. Поэтому был создан проект Remaster. Это предыстория».

В прошлом месяце Square Enix пообещала наконец решить проблемы, связанные с ремастером Chrono Cross, известным как The Radical Dreamers Edition, в новом патче почти через год после его первоначального выпуска на ПК, PlayStation, Xbox и Switch.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, выпущенный в апреле прошлого года, предлагает геймерам симпатичную новую версию японской ролевой игры Chrono Cross для PlayStation 1999 года, в которой мальчик-подросток по имени Серж оказывается в альтернативной реальности, где он умер в детстве.