Выпущен Linux 6.0-rc1 с впечатляющими улучшениями производительности и поддержкой нового оборудования

После двухнедельного периода консолидации сегодня днем ​​Линус Торвальдс выпустил первый релиз-кандидат для Линукс 6.0. В течение следующих нескольких месяцев или около того ядро ​​Linux 6.0 будет стабильным, но уже после раннего тестирования, которое я проводил на разных системах, оно находится в хорошей форме, а функции и производительность выглядят великолепно.

Linux 6.0 выглядит очень хорошо с точки зрения производительности, но при этом наблюдается значительный рост производительности. Intel Xeon И AMD EPYC Серверы тоже AMD Threadripper В то время как в ближайшие недели я получу больше тестов Linux 6.0 для настольных компьютеров и ноутбуков. Были сделаны некоторые впечатляющие и значительные улучшения производительности.





Линус Торвальдс назвал ядро ​​​​Linux 6.0-rc1 «Hurr durr Ima ninja sleth».

Завтра я получу подробный обзор возможностей Linux 6.0, но вот краткий обзор. В Linux 6.0 постоянно добавляются драйверы для Intel Raptor Lake, новые дополнения RISC-V, поддержка установки имени хоста системы с помощью параметра ядра «hostname=», автоматический переход AMD в режим для ноутбуков Lenovo ThinkPad, поддержка Intel Habana Labs Gaudi2, HEVC/H. Интерфейс .265 обновлен до стабильной версии, новый аудиодрайвер AMD Raphael, некоторая ранняя работа над поддержкой Intel Meteor Lake, например аудио, идеальные инструменты для AMD Zen 4 IBS, виртуализация Intel IPI для KVM, AMD x2AVIC для KVM, поддержка Intel SGX2, проверка работоспособности для критически важные для безопасности системы, протокол передачи версии 2 для Btrfs, значительные улучшения планирования, больше подготовительных операций AMD Zen 4, обеспечение непрерывной графики AMD RDNA3 и некоторые приятные улучшения ввода-вывода. Это краткий обзор, но в целом Linux 6.0 — очень интересное ядро!

Linux 6.0 — большой мальчик с наибольшим количеством изменений файлов, и за долгое время были добавлены новые строки… В этом цикле было добавлено более миллиона строк кода, отчасти из-за автоматически сгенерированных файлов заголовков вокруг новых AMDGPU и поддержка Intel Habana Labs Gaudi2. Для сравнения, в окне интеграции Linux 5.19 появилось 789 тысяч строк нового кода. Linux 6.0 было бы здорово.

Из-за волнения, связанного с изменениями Linux 6.0, некоторые функции не были интегрированы в эти выходные… Патчи Rust для Linux еще не интегрированы… Надеюсь, в следующем цикле. Работа MGLRU по повышению производительности также не вошла в этот цикл, равно как и Maple Tree, но есть надежда, что обе эти функции должны быть готовы к Linux 6.1. Кроме того, исправления для Linux в режиме реального времени «PREEMPT_RT» очень близки к финишной черте, но также не представлены для версии 6.0.

Линусу Торвальдсу также известно о некоторых недавно появившихся сбоях ядра Linux, которые, по-видимому, связаны с интеграцией VirtIO и над которыми уже работают. Надеюсь, все в хорошем состоянии для Linux 6.0-rc2 к концу следующей недели.

Линус написал в Объявление Linux 6.0-rc1:

На самом деле я надеялся, что мы получим часть первой инфраструктуры ржавчины, виртуальную машину LRU с несколькими поколениями, но на этот раз ничего не произошло. Версий всегда больше. Но существует множество непрерывных разработок почти везде, где «блог» слишком длинный для публикации, и поэтому — как всегда для уведомлений rc1 — ниже содержится только моя «история слияний». Вы, безусловно, можете получить какой-то общий обзор, просто просмотрев это, но, очевидно, стоит еще раз указать, что люди, упомянутые в истории слияний, являются просто модераторами, которых я перетаскиваю, и когда вы начинаете, задействовано более 1700 разработчиков. глядя на полную информацию в дереве ворота.

Следите за новостями о моей функции Linux 6.0 завтра и о множестве тестов ядра Linux 6.0, которые появятся в Phoronix в ближайшие недели. Linux 6.0 должен стать стабильным в конце сентября или начале октября.