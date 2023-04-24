Выпущен Linux 6.3 с поддержкой Meteor Lake, Zen 4 Auto IBRS и другими функциями

Линус Торвальдс только что выпустил Linux 6.3 как последнюю стабильную версию ядра.
Торвальдс прокомментировал 6.3 Объявление о выпуске Несколько минут назад:
На этот раз это был тихий релиз, и прошлая неделя ничем не отличалась.Итак, мы здесь, по графику, с выпуском 6.3 и готовы наслаждаться.
Это не значит, что что-то плохое не могло скрываться все эти недели, конечно, но давайте просто будем принимать вещи за чистую монету и надеяться, что все означает, что все в порядке, и это был действительно хороший контролируемый цикл стрельбы. что происходит.
Очевидно, это также означает, что завтра откроется окно слияния для 6.4. У меня уже есть более двух десятков запросов на снятие средств, ожидающих, пока я инициирую снятие средств, и я ценю это. Я ожидаю получить больше, когда проснусь завтра».
Linux 6.3-rc8 не гарантируется, а Linux 6.3 поставляется уже сейчас. Падение на прошлой неделе было значительным исправлением регресса Btrfs по сравнению с Linux 6.2, а также исправлением для адаптера Intel Gigabit Ethernet, который за последние три года остановился примерно на 60% от своей максимальной скорости.
Ознакомьтесь с нашим обзором возможностей Linux 6.3, чтобы узнать обо всех блестящих новых функциях этого выпуска ядра. Или, если у вас мало времени, на сегодняшнее утро самые интересные особенности Linux 6.3 таковы. Теперь о цикле Linux 6.4!
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