Выпущен Linux 6.3 с поддержкой Meteor Lake, Zen 4 Auto IBRS и другими функциями

Линус Торвальдс только что выпустил Linux 6.3 как последнюю стабильную версию ядра.

Торвальдс прокомментировал 6.3 Объявление о выпуске Несколько минут назад:



На этот раз это был тихий релиз, и прошлая неделя ничем не отличалась.Итак, мы здесь, по графику, с выпуском 6.3 и готовы наслаждаться.

Это не значит, что что-то плохое не могло скрываться все эти недели, конечно, но давайте просто будем принимать вещи за чистую монету и надеяться, что все означает, что все в порядке, и это был действительно хороший контролируемый цикл стрельбы. что происходит.

Очевидно, это также означает, что завтра откроется окно слияния для 6.4. У меня уже есть более двух десятков запросов на снятие средств, ожидающих, пока я инициирую снятие средств, и я ценю это. Я ожидаю получить больше, когда проснусь завтра».