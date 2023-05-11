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Дмитрий Рогозин, бывший глава российской космической компании «Роскосмос», недавно заявил, что высадка НАСА на Луну в 1969 году была сфальсифицирована.

В бытность главой Роскосмоса Рогозин тоже неоднократно угрожал Так утверждалось, что вытащить Россию из Международной космической станции Венера «Русская планета» Так что его послужной список более чем неоднозначен.

Теперь он утверждает кабель что он запросил официальные доказательства высадки НАСА на Луну в конце 1960-х и 1970-х годах, когда он был заместителем премьер-министра России.

Единственным ответом, который он получил, говорит Рогозин, было подарить ему экземпляр книги космонавта Алексея Леонова.

Позже, после того как в 2018 году его назначили генеральным директором российской космической корпорации «Роскосмос», он сказал, что переспросил.

«Да, я ничего не подрывал и не усугублял, а только по натуре своей старался докопаться до тонкостей и определить, хотя бы для себя, истинное положение дел в деле исследования Луны нашими конкурентами. ,» он написал.

«Мне было непонятно, как США при таком уровне развития технологий в 60-х годах прошлого века сделали то, что не могут сделать и сейчас?»

Ответом на его вопрос о высадке США на Луну в то время был гнев по поводу его попытки подорвать «священное сотрудничество России с НАСА».

Он заявил: «Я также получил гневный звонок от высокопоставленного чиновника, который обвинил меня в том, что я «обостряю международную ситуацию» своими подозрениями».

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Соответственно, в конце этого «расследования» Рогозин заявил, что не верит в высадку американцев на Луну, а в то, что они успешно внедрились в «творение» российской космонавтики. Сомнения Рогозина в отношении программы «Аполлон» не высказывались публично во время его работы в «Роскосмосе», но было много других причин, по которым НАСА и другие международные партнеры сочли его стиль руководства невыносимым. Он издевался над американскими астронавтами, неоднократно угрожал вывести Россию из партнерства по космической станции и пытался использовать международный объект в пропагандистских целях. Поэтому НАСА было в восторге от ухода Рогозина, когда он был эффективно стрелял в июле 2022 года.

Интересно, что хотя «Аполлон-11» действительно находился на Луне, Луна принадлежала Советскому Союзу. Луна 15 Космический корабль вращался вокруг Луны.

Луна-15 должна была собрать образцы лунного грунта и вернуться до того, как НАСА сможет вернуть Аполлон-11 на Землю.

Вместо этого Луна-15 врезалась в Луну всего за несколько часов до того, как экипаж Аполлона-11 должен был покинуть Луну и вернуться домой.