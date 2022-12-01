Высказывания Папы Римского о «нехристианских» русских нацменьшинствах – Лавров

Москва в четверг охарактеризовала недавние комментарии Папы Франциска о том, что русские этнические меньшинства являются одними из «самых жестких» действующих лиц в московских воинских званиях на Украине, как «нехристианские».

«Папа Франциск призывал к переговорам, но недавно выступил с непонятным заявлением, совершенно нехристианским, в котором выделил две русские национальности в некую категорию, от которых можно ожидать зверств во время боевых действий», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, это не помогает делу и авторитету Святого Престола», — сказал Лавров в телеобращении.

Папа Франциск заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что некоторые из «самых суровых» представителей российских чинов в Украине являются «не представителями русских традиций», а принадлежат к меньшинствам, таким как «чеченцы, буряты и так далее».