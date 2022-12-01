Высказывания Папы Римского о «нехристианских» русских нацменьшинствах – Лавров

Москва в четверг охарактеризовала недавние комментарии Папы Франциска о том, что русские этнические меньшинства являются одними из «самых жестких» действующих лиц в московских воинских званиях на Украине, как «нехристианские».
«Папа Франциск призывал к переговорам, но недавно выступил с непонятным заявлением, совершенно нехристианским, в котором выделил две русские национальности в некую категорию, от которых можно ожидать зверств во время боевых действий», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Конечно, это не помогает делу и авторитету Святого Престола», — сказал Лавров в телеобращении.
Папа Франциск заявил в интервью, опубликованном в понедельник, что некоторые из «самых суровых» представителей российских чинов в Украине являются «не представителями русских традиций», а принадлежат к меньшинствам, таким как «чеченцы, буряты и так далее».
Российское государственное информационное агентство РИА Новости сообщило во вторник, что посол Москвы в Ватикане подал в ответ официальную жалобу.
Москву обвинили в непропорциональной поляризации этнических меньшинств в Сибири и на Кавказе, когда Кремль объявил в сентябре о призыве сотен тысяч мужчин в армию.
Критики Кремля говорят, что меньшинства из бедных и изолированных регионов умирают в Украине больше, чем этнические русские.
Но критики также обвиняют их в том, что они играют непомерно большие роли в таких местах, как украинская Буча, где российские военные якобы убивали мирных жителей.
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