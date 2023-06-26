Высокий суд Австралии отклонил попытку России издать судебный запрет на прекращение эвакуации посольства.

КАНБЕРРА, Австралия (AP) — Верховный суд Австралии в понедельник отклонил просьбу России о судебном запрете, который предотвратил бы высылку посольства Москвы из столицы страны Канберры.

Отклоняя запрос, судья Верховного суда Джейн Ягут назвала протест России на конституционных основаниях в отношении закона о прекращении аренды «слабым» и «трудным для понимания».

Парламент принял чрезвычайное законодательство 15 июня он разорвал договор с Россией об аренде практически пустующего комплекса по соображениям безопасности, поскольку новое посольство находилось слишком близко к зданию парламента.

Российский юрист Эллиотт Хайд утверждал, что посол Алексей Павловский не будет доверять безопасности здания консульства, уже находящегося на этом месте, если посольству не будет разрешено сохранить владение им до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос о действительности прекращения аренды.

Эллиот сказал, что человек, который жил на этом месте в передвижной хижине, по крайней мере, с прошлой недели, был охранником, охранявшим комплекс. СМИ описали мужчину как российский дипломат.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что приветствует решение Верховного суда и ожидает, что русские покинут это место.

«Суд ясно дал понять, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для дальнейшего присутствия России на объекте, и мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решением суда», — сказал Альбанезе журналистам.

Российское посольство не сразу ответило на запрос о комментарии. ранее, Россия Австралию обвинили в «антироссийской истерии» за аннулирование аренды участка в дипломатическом квартале Канберры, где Москва хотела построить новое посольство. Нынешнее российское посольство находится в Гриффитсе, пригороде Канберры, и его деятельность не пострадала.

Охранник покинул площадку после принятия решения. СМИ сообщили, что он был с сумками и перевозился в машине с дипломатическими номерами.

История продолжается

Изучение опубликованного списка российских дипломатов, аккредитованных в Австралии, показало, что только три дипломата-мужчины могли охранять территорию посольства, сказал Дон Ротвелл, эксперт по международному праву из Австралийского национального университета.

Учитывая описание Эллиотом пассажира как охранника, Ротвелл заподозрил, что у этого человека был дипломатический иммунитет, который мог помешать австралийским властям удалить его с места.

«Если Содружество (Правительство) дает указание этому лицу — назовем его охранником — уйти, как только он покинет Содружество, то можно попытаться полностью обезопасить это место и гарантировать, что никто другой не сможет входите, — сказал Ротвелл.

Австралийская федеральная полиция на прошлой неделе отказалась объяснить, почему мужчина не был удален со спорного участка как нарушитель.