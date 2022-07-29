Высокий суд Лондона вынес решение против Мадуро из Венесуэлы в битве за золото на миллиард долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с Алехандро Домингесом, президентом Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ), во дворце Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла, 11 июля 2022 года. REUTERS/Leonardo Fernandez Filória

ЛОНДОН (Рейтер) — Высокий суд Лондона отклонил недавние попытки президента Николаса Мадуро захватить контроль над золотыми резервами Венесуэлы на сумму более 1 миллиарда долларов, хранящимися в подземных хранилищах Банка Англии в Лондоне.

В пятницу суд постановил, что прошлые решения поддерживаемого Мадуро Верховного суда Венесуэлы, направленные на ограничение мнения лидера оппозиции Хуана Гуайдо о золоте, следует игнорировать.

Это знаменует собой последнюю победу Гуайдо, который выиграл серию юридических баталий из-за слитков после того, как британское правительство признало его вместо Мадуро президентом латиноамериканской страны.

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Судья по делу сказал: «Я пришел к выводу … что Совет Гуайдо добился успеха: решения Верховного суда Венесуэлы (STJ) непризнаваемы».

Лагеря Мадуро и Гуайдо назначили разное правление Центрального банка Венесуэлы (BCV), и оба издали противоречивые инструкции по золотым резервам.

Юристы поддерживаемого Мадуро совета директоров BCV заявили, что центральный банк рассматривает возможность подачи апелляции после решения, вынесенного в пятницу, в то время как Гуиадо, получивший некоторую международную поддержку, заявил спотыкаться За последние 18 месяцев он назвал это важной победой.

Команда юристов Мадуро заявила, что он хотел бы продать 31 тонну золота, чтобы профинансировать меры Венесуэлы по борьбе с пандемией и укрепить систему здравоохранения, пострадавшую от многолетнего экономического кризиса.

Оппозиция Гуайдо заявила, что испытывающая нехватку денег администрация Мадуро хочет использовать деньги для выплаты компенсаций его иностранным союзникам, что его адвокаты отрицают.

«Это решение представляет собой еще один шаг в процессе защиты и сохранения международных золотых резервов Венесуэлы для венесуэльского народа», — говорится в заявлении Гуайдо.

«Такого справедливого и прозрачного судебного процесса в Венесуэле не существует».

Британское правительство в начале 2019 года присоединилось к десяткам стран в поддержке Гуайдо после того, как он объявил временным президентом и осудил Мадуро за фальсификацию выборов 2018 года.

В то время Гуайдо просил Банк Англии запретить правительству Мадуро доступ к золоту. Затем центральный банк Мадуро подал в суд на Банк Англии, чтобы восстановить контроль, заявив, что он лишает BCV средств, необходимых для финансирования мер реагирования Венесуэлы на коронавирус.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что последний случай является беспрецедентным, поскольку он стал свидетелем того, как высшие суды одной страны интерпретировали конституцию другой страны.

«Это неудачное решение», — сказал Сарош Зивала из Zaiwalla & Co, представляющего поддерживаемый Мадуро центральный банк, добавив, что он продолжит рассмотрение дела, несмотря на пятничное решение.

Зиулла добавил: «Британский апелляционный суд по-прежнему обеспокоен тем, что совокупный эффект решений английского суда, по-видимому, дает простое заявление правительства Великобритании о признании главой государства человека, который не имеет эффективного контроля или власти над какой-либо частью этой страны. .» .

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Об этом сообщает Марк Джонс. Под редакцией Майкла Холдена, Кэтрин Эванс и Барбары Льюис

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