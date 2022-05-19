Высокопоставленные генералы США и России говорят впервые после вторжения в Украину

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Пентагон сообщил в четверг, что высокопоставленный военный офицер США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым. Это был их первый разговор после вторжения России в Украину в феврале.

«Военные лидеры обсудили многие актуальные вопросы безопасности и договорились держать линии связи открытыми», — сказал представитель Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

«Согласно прошлой практике, конкретные детали их разговоров будут храниться в тайне», — добавил представитель.

В чтениях армии США не упоминались какие-либо конкретные обсуждаемые вопросы.

РИА со ссылкой на Минобороны России сообщило, что два военачальника обсудили вопросы, представляющие «общий интерес», в том числе по Украине.

Звонок прозвучал после того, как на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим российским коллегой, и глава Пентагона призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

Соединенные Штаты и Россия создали горячую линию с момента начала вторжения, которое Москва называет «специальной военной операцией» 24 февраля, чтобы предотвратить просчеты и любое расширение конфликта.

Горячая линия по разрешению конфликтов — это открытая телефонная линия, базирующаяся в штаб-квартире Европейского командования в Штутгарте, Германия, и находящаяся под командованием генерала Тодда Уолтерса, который командует всеми силами США в Европе.

Выступая в Брюсселе в четверг, Уолтерс сказал, что надеется, что телефонный разговор между Милли и Герасимовым станет еще на один шаг ближе к дипломатическому решению в Украине.

Тем не менее, по-видимому, на дипломатическом фронте наблюдается слабая динамика спустя более чем два месяца после начала российского вторжения, в результате которого тысячи людей были убиты или ранены, города превратились в руины, а более 5 миллионов человек были вынуждены бежать за границу. .

(Отчетность Идриса Али и Фила Стюарта; редактирование Джонатана Отиса)