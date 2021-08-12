Высокопоставленные официальные лица Ирана написали на иврите твиты о переговорах с Россией

Высокопоставленный иранский чиновник написал в Твиттере сообщение на иврите в среду на фоне обострения напряженности между Иерусалимом и Тегераном, хотя цель сообщения, очевидно, направленного против Израиля, не была сразу ясна.

Али Шамхани, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, написал на иврите, английском, арабском и фарси о своей встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым по Афганистану.

Он написал: «Час назад в разговоре с моим другом г-ном Патрушевым, секретарем Совета национальной безопасности России, мы изучили события в Афганистане, Сирии и Персидском заливе».

«К счастью, политические препятствия для членства Ирана в Шанхайском соглашении были устранены, и членство Ирана будет [finalized] через официальный [procedures]. # Хорошие новости, – добавил он на ломаном иврите.

Шанхайская организация сотрудничества – это политический, экономический союз и альянс безопасности, в который в настоящее время входят восемь стран: Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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Час назад в разговоре с моим коллегой и коллегой г-ном Петрушевым, секретарем Совета национальной безопасности России, мы рассмотрели события в Афганистане, Сирии и Персидском заливе.

К счастью, политические препятствия для членства Ирана # в шанхае Он был удален, и членство Ирана будет прекращено с помощью технических мер. #Новости Дела – Али Шамхани (@alishamkhani_ir) 11 августа 2021 г.

Не было названо никаких причин для твита на иврите в среду, который, как оказалось, поцарапал некоторых экспертов.



Генри Рома, американский эксперт по Ирану из Eurasia Group, также написал в Твиттере на иврите: «Почему на иврите».

Почему Али Шамхани пишет твиты на иврите? pic.twitter.com/PNxr5zNmF5 – Сина Азод (@ Azodiac83) 11 августа 2021 г.

Встреча Петрошова с Шамхани состоялась на следующий день после его встречи с уходящими и прибывающими советниками по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и Эялем Холатой.

Хотя это официально не упоминается в чтениях встречи, вполне вероятно, что напряженность в отношениях с Ираном будет одним из главных пунктов повестки дня переговоров. Некоторые аналитики считают, что твит Шамхани мог быть формой превосходства в отношениях с Россией.

Шамхани ранее дважды писал твиты на иврите в мае, во время 11-дневной войны Израиля с террористами из Газы, хотя в обоих случаях твиты напрямую связаны с Израилем. 12 мая он назвал Израиль «домом паука» и заявил, что палестинские ракеты нанесли поражение стране.

Четыре дня спустя он написал в Твиттере на иврите, что и израильские, и американские силы в Афганистане не смогли противостоять «оси сопротивления», и призвал к региональному сотрудничеству.

Шамхани также считается тесно связанным с арабоязычным иранским новостным сайтом Noor News. Новости также публикуются на иврите.

Израильские официальные лица иногда размещают сообщения в социальных сетях на фарси, чтобы напрямую общаться с жителями Ирана или в попытке захватить Тегеран.

В 2015 году тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл аккаунт в Твиттере на персидском языке, чтобы заблокировать ядерную сделку между Ираном и мировыми державами. Счет продолжал твитнуть несколько раз в день при нынешнем премьер-министре Нафтали Беннетте.