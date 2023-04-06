Высокопоставленные послы Ирана и Саудовской Аравии встретились в Китае, чтобы обсудить дипломатические отношения

Послы Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине

Региональные соперники договорились восстановить дипломатические отношения

В Тегеране говорят, что встреча была «хорошей и дальновидной»

Технические делегации изучат пути расширения сотрудничества

ПЕКИН/ЭР-РИЯД (Рейтер) — Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в четверг в Пекине на первой официальной встрече их высокопоставленных дипломатов более чем за семь лет после того, как Китай выступил посредником в соглашении о восстановлении отношений между двумя региональными противниками. .

После многих лет вражды, разжигающей конфликты на Ближнем Востоке, Иран и Саудовская Аравия договорились прекратить дипломатический спор и вновь открыть посольства в рамках крупной сделки, заключенной в прошлом месяце при содействии Китая.

В коротком ролике, показанном по иранскому государственному телевидению, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амирабдалахян приветствовали друг друга, прежде чем сесть рядом.

В совместном заявлении двух стран говорится, что они начнут подготовку к открытию посольств и консульств в течение двухмесячного периода, предусмотренного в соглашении в прошлом месяце.

Они пояснили, что «технические группы будут продолжать координировать свои действия для обсуждения путей расширения сотрудничества, включая возобновление поездок и двусторонних визитов делегаций из официального и частного секторов, а также содействие выдаче виз гражданам двух стран».

В марте президент Китая Си Цзиньпин помог заключить неожиданную сделку между двумя соперниками, чтобы положить конец семилетней вражде и восстановить дипломатические отношения, что свидетельствует о растущем влиянии Китая в регионе.

В том же месяце Си говорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом по нескольким вопросам.

По сообщению иранского телевидения, министр иностранных дел Ирана Амирабадуллахян заявил, что состоявшаяся в четверг встреча с его саудовским коллегой была «хорошей и дальновидной».

Хакерская роль Китая встряхнула динамику на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты были главным посредником на протяжении десятилетий.

Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после штурма ее посольства в Тегеране во время спора между двумя странами по поводу казни Эр-Риядом шиитского священнослужителя.

Затем королевство приказало иранским дипломатам покинуть страну в течение 48 часов, в то время как сотрудники его посольства были эвакуированы из Тегерана.

Отношения начали портиться год назад, после того как Саудовская Аравия и ОАЭ вмешались в войну в Йемене, в которой группа хуситов, связанная с Ираном, свергла правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, и захватила столицу Сану.

Для Саудовской Аравии сближение может означать усиление безопасности. Королевство обвинило Иран в вооружении хуситов, которые наносили ракетные и беспилотные удары по саудовским городам и нефтяным объектам.

В 2019 году Эр-Рияд обвинил Исламскую Республику в нападении на нефтяные объекты Aramco, в результате которого была уничтожена половина ее добычи нефти. Иран отверг эти обвинения.

Репортаж: Хатем Махер, Энас Аль-Ашри и Азиз Аль-Якуби в Эр-Рияде, Париса Хафези в Дубае и Лиз Ли в Пекине. Авторы сценария Хатем Махер, Майкл Джорджи и Париса Хафези. Монтаж Кларенса Фернандеса и Джерри Дойла

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