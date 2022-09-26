Высокопоставленные российские законодатели раскритиковали «перегибы» путинской мобилизации на войну

Два высокопоставленных российских депутата в воскресенье раскритиковали тех, кто на прошлой неделе осуществил решение президента России Владимира Путина по привлечению около 300 000 резервистов для участия в боевых действиях на Украине.

Валентина Матвиенко, возглавлявшая Федеральный Верховный Совет России, писала в телеграмме, что ей известно о призыве на военную службу мужчин, непригодных для участия в войне. По данным Рейтер.

«Подобные злоупотребления абсолютно неприемлемы», — сказала Матвиенко, близкая соратница Путина. «Я считаю абсолютно правильным, что они вызывают острую реакцию в обществе».

Другой союзник Путина, Вячеслав Володин, глава нижней палаты Государственной Думы России, сказал, что он также получает жалобы и что «если что-то пошло не так, это необходимо исправить».

«Власти всех уровней должны понимать свои обязанности», — написал он в сообщении Telegram, сообщает Reuters.

Путин объявил о частичной мобилизации на прошлой неделе после того, как успешное контрнаступление Украины отбросило российские войска на северо-восток страны.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что приказ распространяется на резервистов, которые ранее служили в армии или имеют специальные навыки, но указ Путина носит широкий характер, и любой человек в возрасте до 65 лет считается резервистом.

Указ президента вызвал массовые протесты в день его издания, а в субботу в нем приняли участие не менее 1300 российских демонстрантов. в 40 городах. Тысячи россиян также пытались бежать из страны.

В субботу Путин подписал новый законопроект, ужесточающий наказания для солдат, которые не подчиняются офицерам, покидают армию или сдаются в бою.

Вместе с высокопоставленными российскими законодателями контролируемый государством новостной канал RT выразил озабоченность по поводу того, что военкоматы «сводят людей с ума», собирая россиян, которых нельзя призывать.

По данным РТПутин подписал еще один указ об освобождении студентов и специалистов вузов от призыва на военную службу.

В своем обращении по национальному телевидению на прошлой неделе Путин поддержал референдумы в оккупированных Россией регионах Украины, которые Запад назвал «фиктивными» и предлогом для незаконной аннексии Москвой.

Сообщается, что Кремль начал проводить референдумы в Херсонской области Украины, а также в южной части Запорожской, восточной Луганской и Донецкой областях.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.