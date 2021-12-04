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Высокопоставленный генерал США заявил, что он «крайне обеспокоен» военной деятельностью России возле Украины.

4 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

Фил Стюарт

ВАШИНГТОН (Рейтер). Поздно вечером в четверг высокопоставленный офицер вооруженных сил США заявил, что Соединенные Штаты следят за достаточным количеством указаний и предупреждений, касающихся российской военной деятельности возле Украины, чтобы вызвать «серьезную озабоченность», и что российская риторика выглядит все более откровенной.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отказался обсуждать возможные варианты, которые Соединенные Штаты могут рассмотреть в случае российского вторжения. Но Милли в некоторых из своих более всеобъемлющих заявлений о кризисе подчеркнул важность суверенитета Украины для Вашингтона и НАТО.

«Здесь на карту поставлены важные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и государств-членов НАТО, если с 1991 года произойдут военные агрессивные действия русских в независимом национальном государстве», — сказал Милли во время полета из Сеула. в Вашингтон.

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Украина заявляет, что Россия сосредоточила более 90 000 военнослужащих возле их протяженной совместной границы. Но Москва опровергла предположения о том, что она готовится к нападению на своего южного соседа, и отстаивала свое право размещать силы на своей территории по своему усмотрению.

Кремль фактически аннексировал Крым на Черном море у Украины в 2014 году, а затем поддержал повстанцев, сражающихся с правительственными войсками в Киеве на востоке страны. Киев заявляет, что этот конфликт унес жизни 14 000 человек и продолжается до сих пор.

Эксперты предупреждают, что неконтролируемое российское вторжение может дестабилизировать, создавая волновые эффекты за пределами Украины в период растущей обеспокоенности намерениями Китая в отношении Тайваня.

Милли отказался публично заявить о своей оценке численности российских войск возле Украины, но отметил, что его опасения выходят за рамки первоначальной численности российских войск.

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«Я не собираюсь рассказывать вам, что мы отслеживаем, а также показания или предупреждения с точки зрения разведки, но мы отслеживаем их все», — сказал Милли. «И сейчас этого достаточно, чтобы вызвать много опасений, и мы продолжим мониторинг». Россия и Украина имеют многовековую общую историю и были двумя крупнейшими республиками Советского Союза до его распада в 1991 году, поэтому Москва рассматривает стремление своего соседа вступить в НАТО как оскорбление и угрозу.

С самого начала последнего кризиса Москва требовала от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности и заверений в том, что НАТО не примет Украину в качестве своего члена и не развернет там ракетные системы для нацеливания на Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву в четверг о «высоких издержках» в случае вторжения на Украину, призвав своего российского коллегу искать дипломатический выход из кризиса.

Милли отказался обсуждать вопрос о том, может ли президент России Владимир Путин быть воодушевлен уходом президента США Джо Байдена из Афганистана, заявив, что «вы должны спросить Путина». Вывод войск в августе завершил двухдесятилетнюю войну США безошибочным поражением, когда Талибан вернулся к власти.

«Я думаю, что для любой страны было бы ошибкой прийти к широкому стратегическому выводу, основанному на уходе США из Афганистана, а затем воспользоваться этим событием и автоматически применить его к другим ситуациям», — сказал Милли.

Он привел исторические примеры бывших президентов США, которые в одних местах вывели свои войска, а в других приказали начать военные действия. «Таким образом, Соединенные Штаты — это страна, которую иногда трудно понять другим странам», — сказал он.

(Отчетность Фила Стюарта; Редактирование Жаклин Вонг и Саймона Кэмерона Мура)

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