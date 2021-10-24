Высокопоставленный генерал США провел “ продуктивные ” переговоры с российским офицером по Афганистану

ХЕЛЬСИНКИ, Финляндия. В среду высокопоставленный офицер вооруженных сил США провел переговоры со своим российским коллегой, поскольку США изо всех сил пытаются обеспечить права на создание баз и другую контртеррористическую поддержку в странах, соседних с Афганистаном. Москва воспротивилась этому усилию.

Шестичасовая встреча в финской столице между генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, и генералом Валерием Герасимовым, начальником генерального штаба России, состоялась в решающий момент после вывода американских военных из Афганистана.

Без войск на земле Соединенным Штатам нужен доступ к большему количеству баз, обмен разведданными и другие соглашения, чтобы помочь контролировать «Аль-Каиду» и боевиков «Исламского государства» в Афганистане.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в июле, что Москва предупредила Соединенные Штаты, что любое развертывание сил США в соседних с Афганистаном странах «неприемлемо». Он сказал, что Россия заявила Соединенным Штатам «прямо и прямо, что это изменит многое не только в нашем восприятии того, что происходит в этом важном регионе, но и в наших отношениях с Соединенными Штатами».

Рябков также сказал, что Россия провела «откровенные переговоры» со странами Центральной Азии, чтобы предостеречь их от допуска американских войск на территорию их границ.

Стороны договорились не разглашать детали переговоров, как это было на предыдущих встречах и телефонных разговорах. После этого Миэль сказала: «Это была плодотворная встреча. Когда военачальники великих держав общаются, мир становится более безопасным».

Недавно он пояснил, что проблема «Аль-Каиды» была главной темой его европейской поездки, сказав, что он обсуждал ее со своими коллегами по НАТО, когда они встречались в Греции в минувшие выходные.

Милли, министр обороны США Ллойд Остин и представители американской разведки предупредили, что «Аль-Каида» или группировка «Исламское государство» могут появиться снова и создать угрозу для Соединенных Штатов в течение одного-двух лет.

Американское командование заявило, что может вести контртеррористическое наблюдение и, при необходимости, наносить удары в Афганистане с военных объектов, размещенных в других странах. Но они признают, что полеты авиадиспетчеров с баз в Персидском заливе продолжительны и обеспечивают ограниченное время в воздухе над Афганистаном. Таким образом, Соединенные Штаты и их союзники хотят соглашений о создании баз и прав на полеты, а также об увеличении обмена разведывательной информацией со странами, расположенными ближе к Афганистану, такими как Узбекистан, Кыргызстан или Таджикистан.

Пока признаков прогресса нет. Москва жестко контролирует страны Центральной Азии и выступает против западного присутствия там.

Транзитный центр в Манасе в Кыргызстане использовался Соединенными Штатами на протяжении большей части войны в Афганистане, поскольку войска входили в зону боевых действий и выходили из нее через эту базу. Но под давлением России и ее союзников Кыргызстан настоял на том, чтобы США эвакуировали базу в 2014 году.

Карши-Ханабад, более известный как К2, также был арендован Соединенными Штатами в качестве базы в Узбекистане на несколько лет после начала войны в Афганистане. Узбекистан приказал закрыть базу в 2005 году на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном, а в мае министерство обороны заявило, что конституция страны и военная доктрина исключают присутствие на ней иностранных войск.

Неясно, есть ли возможность переговоров с русскими, чтобы побудить их уменьшить свои возражения против присутствия США или их союзников в регионе. Но российские официальные лица также выразили обеспокоенность тем, что захват талибами может дестабилизировать Центральную Азию, и они обеспокоены растущей угрозой со стороны группировки Исламское государство.

Встреча Милли с Герасимовым и более широкие дискуссии о борьбе с терроризмом на этой неделе последовали за смертоносным авиаударом США по Афганистану в последние дни хаотичной эвакуации американцев, афганцев и других. Первоначально США утверждали, что удар беспилотника убил исламского экстремиста, который планировал атаковать аэропорт Кабула, но теперь заявляют, что это была ошибка, в результате которой погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Этот инцидент вызвал вопросы о будущем использовании атак беспилотников для нападения на террористов в Афганистане из-за пределов страны. Но генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, сказал, что, хотя этот авиаудар был “трагической ошибкой”, его нельзя сравнивать с будущими контртеррористическими ударами.

Маккензи сказал, что будущие удары по повстанцам, которые, как считается, представляют угрозу для Америки, «будут проходить при других правилах ведения боя», и у них будет больше времени для изучения цели.