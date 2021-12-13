Высокопоставленный дипломат заявил, что ЕС едины в санкциях против России

Министры иностранных дел ЕС встретились в Брюсселе

Россия усилила свои силы на границе с Украиной

Европейский Союз, НАТО и Группа семи предупредили Россию от вторжения.

БРЮССЕЛЬ (Рейтер). В понедельник министры иностранных дел Европейского союза договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к введению экономических санкций в отношении Москвы в попытке поддержать давление после аналогичных заявлений НАТО и стран Большой семерки.

«Европейский Союз едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил на пресс-конференции после встречи глава ЕС по внешней политике Хосеп Боррелл.

«Министры, все они, сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и огромные экономические потери для России», — добавил он.

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Европейский Союз и США ввели экономические санкции против России в июле 2014 года, нацеленные на энергетический, банковский и оборонный секторы, и рассматривают дальнейшие действия, если Россия попытается вторгнуться в Украину после мобилизовать силы на его границах.

Боррелл, который председательствовал на встрече, сказал ранее: «Мы изучаем совместно с США и Великобританией, какие (санкции) могут быть, когда и как, на согласованной основе».

Западные лидеры опасаются нападения на Украину со стороны России, которая аннексировала Крым в 2014 году и поддерживает сепаратистов, которые контролируют часть восточной Украины и воюют с украинскими правительственными войсками.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл Фонтел принимает участие в саммите министров иностранных дел и развития Группы семи в Ливерпуле, Великобритания, 11 декабря 2021 года. Кристофер Ферлонг / Пол через Reuters Читать далее

Россия заявляет, что у нее нет планов вторжения на Украину, и обвиняет Киев в развертывании половины своей армии для борьбы с сепаратистами.

«Мы убеждены, что Россия уже готовится к тотальной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, возможно, со времен Второй мировой войны», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

«Если это была беспрецедентная атака, то это означает, что реакция должна быть беспрецедентной и со стороны западных стран», — добавил он.

Дипломаты ЕС сообщили агентству Рейтер, что дискуссии были сосредоточены на возможном постепенном усилении любых санкций, начиная от потенциальных запретов на поездки и замораживания активов российских политиков до запрета на финансовые и банковские связи с Россией.

Возможным вариантом было также наложение санкций на газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией с целью предотвращения его эксплуатации, а также нацеливание на большее количество российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжение контрактов на поставку природного газа.

Посланники заявили, что такие шаги, вероятно, будут рассмотрены только в том случае, если российские военные попытаются полностью вторгнуться в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что западный военный альянс на стороне Украины. Читать далее министры иностранных дел стран группа из семи человек Богатые демократии предупредили Россию в воскресенье о «серьезных последствиях» нападения на Украину.

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(Отчетность Робин Эммотт и Сабин Сиболд; редактирование Гарета Джонса, Тимоти Херитэдж и Элисон Уильямс)

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