Высокопоставленный кибер-чиновник сообщает о “сокращении” российских кибератак против американских группировок.

Крис Инглис, директор по кибербезопасности Белого дома, дал показания на Капитолийском холме в среду, что имело место «сокращение» числа кибератак против американских компаний, отслеживаемых в России, но подчеркнул, что причина не ясна.

Мы увидели значительное снижение. Слишком рано говорить, связано ли это с материальными усилиями россиян или российского руководства, – сказал Инглис во время слушаний в Доме национальной безопасности. времени очень много для них, и мы должны убедиться, что это так ».

Инглис, первый национальный киберадминистратор страны, сказал, что, хотя это обнадеживающий прогресс, требуется дополнительная работа, чтобы помочь обуздать злонамеренные атаки, связанные с Россией.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы сможем количественно и качественно измерить, что снижает эти усилия», – засвидетельствовал Инглис. «На данный момент, я думаю, еще рано говорить об этом, поэтому мы должны убедиться, что наша стратегия закреплена и реализована».

Эти показания появились после нескольких атак, связанных с Россией в этом году, которые еще больше испортили отношения между Вашингтоном и Москвой.

Это включало атаки программ-вымогателей со стороны базирующихся в России групп киберпреступников на Colonial Pipeline и производителя мяса GPSUSA в мае, а также на ИТ-группу Cassie в июле.

Администрация Байдена ввела санкции в отношении России в апреле в отместку за взлом SolarWinds, который позволил российским хакерам взломать девять федеральных агентств и почти 100 групп частного сектора на протяжении большей части прошлого года. В прошлом месяце Microsoft объявила, что одни и те же хакеры половину этого года пытались взломать Глобальная цепочка поставок ИТ.

Президент Байден выразил озабоченность по поводу кибербезопасности президенту России Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин Байден сказал, что пропуск саммита Китая и России снизит их влияние, Америка должна значительно улучшить свою новую «Большую игру», назвав слабые страны «пактом о чрезвычайном положении» по климату на саммите в Глазго. В июне во время своего личного саммита в Женеве они призвали его принять меры против киберпреступников, которые укрываются на территории России. Он также дал ему список важных американских организаций, на которые, по его мнению, запрещено нападать.

Комментарии Инглиса совпадают с комментариями других ведущих кибер-руководителей в последние месяцы.

Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям, заявила журналистам в Белом доме в сентябре, что «Обсуждения с русскими продолжаются», и он подчеркнул, что Байден «ищет работу с точки зрения борьбы с киберактивностью».

Заместитель директора ФБР Пол Абате Кан более пессимистичный Ранее в этом году.

Сказал Абате во время панельной дискуссии на саммите по разведке и национальной безопасности в сентябре.