Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что российские войска все еще находятся в 15 милях от центра Киева.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Беларуси Александр Лукашенко обмениваются рукопожатием во время фотосессии во время церемонии в Кремле, Москва, Россия, 24 июня 2020 г. (Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС/Getty Images )

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил заинтересованность Беларуси в доступе к Балтийскому морю в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Только сегодня мы говорили с Президентом Беларуси по этому поводу. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы быть на Балтийском море, и заинтересованы в развитии своих портовых мощностей. Об этом Путин заявил во время празднования нового российского парома, на котором присутствовали По умолчанию.

Беларусь — страна, не имеющая выхода к морю, поэтому неясно, какие практические шаги могли бы предпринять Путин и Россия, чтобы обеспечить доступ к Балтийскому морю. Однако Россия состоит в Таможенном союзе с Беларусью и имеет общую протяженную границу.

Члены НАТО в Балтийском регионе — Эстония, Латвия и Литва — входят в число стран, наиболее обеспокоенных вторжением России в Украину.

На этой неделе официальный представитель правительства Украины сообщил CNN, что украинская разведка указала на «готовность Беларуси принять непосредственное участие» во вторжении.

В понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что официальные лица США еще не видели белорусских сил, «готовых переместиться в Украину» или «что они передвигаются или базируются в Украине», добавив, что силы внутри Украины — российские.

Белый дом в среду детализировал новый список экономических мер, введенных против России и Беларуси, осуждая Беларусь за то, что она «позволила Путину вторгнуться в Украину».

«Я просил вас оказать посильную помощь. Это касается различных мест, точек и сооружений, где наши белорусские друзья могут встретить эти варианты. Не буду сейчас вдаваться в подробности, вы о них знаете», — сказал Путин во время своего выступления. важно не только для Беларуси, но и для нас, потому что это развитие нашей инфраструктуры, увеличение грузоперевозок на наших побережьях, для нашей страны. Соответственно, преимущества Беларуси будут распространяться и на российскую экономику. Мы тоже в этом заинтересованы, поэтому прошу поддержать все эти инициативы».

Российская провинция Калининград расположена между Польшей и Литвой вдоль побережья Балтийского моря.