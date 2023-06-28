Высокопоставленный российский генерал узнал о планах Пригожина

(Рейтер) — The New York Times сообщила во вторник, что генерал Сергей Суровкин, заместитель командующего российскими военными операциями в Украине, заранее знал, что командующий наемниками Евгений Пригожин планировал мятеж против представителей московского министерства обороны.

Ссылаясь на официальные лица США, проинформированные по этому поводу американской разведкой, газета сообщила, что официальные лица «пытались выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий России на Украине, планировать действия Пригожина в минувшие выходные».

Пригожин улетел в изгнание в Беларусь во вторник в рамках сделки, положившей конец непродолжительному мятежу боевиков Вагнера в минувшие выходные, а президент Владимир Путин похвалил свои вооруженные силы за предотвращение гражданской войны.

The New York Times сообщила, что официальные лица США также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы могли поддерживать Пригожина.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эту новость.

Пентагон не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях. Кремль и Минобороны России не сразу ответили на запросы Reuters.

На Суровикина, которого российские СМИ окрестили «Генералом Армагеддоном», была возложена общая ответственность за украинские операции в октябре. Однако в январе министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова руководить кампанией, а Суровикин остался его заместителем.

Перед началом мятежа Пригожин бушевал и против Шойгу, и против Герасимова, обвиняя их в неудачах кампании и в отсутствии поддержки армии со стороны вагнеровцев.

Суровикин призвал группу Вагнера отказаться от оппозиции военному руководству и вернуться на свои базы до того, как Пригожин повел своих бойцов на так называемый «Марш за справедливость». Выехав на выходных из южного российского города Ростова-на-Дону, Пригожин прервал ралли в 200 километрах от Москвы.

(Написание Лидии Келли; дополнительный отчет Эрика Бича; редактирование Саймона Кэмерона-Мура)