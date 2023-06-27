Высокопоставленный российский депутат призывает к профессиональной семимиллионной армии

(Рейтер) — Высокопоставленный российский депутат, участвовавший в нескольких переговорах по поводу кампании Москвы в Украине, в понедельник поздно вечером призвал к созданию профессиональной армии численностью 7 миллионов солдат, чтобы убедиться, что группы наемников не нужны для обеспечения безопасности страны.

Россия потрясена неудавшимся мятежом Евгения Пригожина и его отрядов наемников Вагнера, которые в минувшие выходные контролировали военное командование, руководя кампанией Москвы на Украине, а затем начали поход на Москву, прежде чем прервать его.

Депутат Леонид Слуцкий, который в начале 16-месячной войны вел мирные переговоры с Украиной, заявил, что России нужна контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданских лиц, помимо армии уже действующих призывников.

«Стране не нужны никакие частные военные компании и тому подобное», — заявил Слуцкий, глава Либерально-демократической партии, в приложении для обмена сообщениями Telegram. В регулярной армии есть проблемы, но частные военные компании не могут их решить».

В понедельник президент Владимир Путин выступил с вызывающей речью, заявив, что намеренно оставил однодневное повстанческое движение слишком надолго, чтобы избежать кровопролития. Он сказал, что бойцы Вагнера могут продолжать воевать в составе российской армии, возвращаться домой или уходить в Беларусь.

Отправляя войска на Украину в феврале 2022 года, Путин рассчитывал, что возьмет Киев в течение нескольких дней, но война еще далека от завершения, поскольку выявлены многие слабости российских вооруженных сил и внутренние разногласия по поводу того, как вести кампанию.

В конце 2022 года Путин поддержал увеличение численности армии с 1,15 млн до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников.

Создание контрактной армии из семи миллионов бонусов потребует огромного бюджета. Экономика России, ослабленная войной и последующими западными санкциями, в прошлом году сократилась на 2,2%, и ожидается, что в этом году она восстановится лишь незначительно.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне, под редакцией Стивена Коутса)