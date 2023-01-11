Высокопоставленный российский офицер направлен на работу в Украину

В среду высокопоставленный российский офицер был назначен командующим силами, воюющими на Украине, что, по-видимому, отражает недовольство Кремля нынешним руководством и недостатками в действиях вооруженных сил.

В Минобороны сообщили, что новым командующим Объединенной группировкой войск в Украине назначен начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.

Бывший командующий генерал Сергей Суровикин был понижен в должности до заместителя Герасимова вместе с двумя другими генералами.

Перестановки, официально отданные министром обороны Сергеем Шойгу, очевидно, были одобрены президентом России Владимиром Путиным, что свидетельствует о том, что он по-прежнему доверяет своим высшим военачальникам, сталкивающимся с широкой критикой действий сил в конфликте.

Он также предлагает признать недостатки в проведении того, что Путин назвал «специальной военной операцией» на Украине.

Объявляя о назначении Герасимова, Минобороны заявило, что оно направлено на улучшение координации между различными силами, воюющими в Украине.

«Повышение уровня командования специальной войсковой операцией связано с расширением круга задач, решаемых в ее рамках, и необходимостью организации более тесного взаимодействия родов войск, повышения качества и оперативности снабжения», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Суровикину приписывают усиление координации и усиление контроля над российскими силами в Украине после его назначения в октябре. Его понижение во втором туре показало, что, хотя Путин не был полностью доволен его выступлением, он все же верил в опыт генерала.

Вскоре после назначения Суровкина в октябре российские войска отступили из южного города Херсона под тяжестью украинской контратаки. Вывод войск из единственного регионального центра, захваченного Россией с тех пор, как 24 февраля она ввела войска в Украину, произошел через несколько недель после того, как Москва аннексировала его и нанесла серьезный удар по Кремлю.

В свою очередь, Герасимова, которого считали главным архитектором действий России на Украине как самого высокопоставленного военного офицера страны, ответственного за стратегическое военное планирование, широко обвиняли в военных неудачах Москвы.

Среди его критиков был Евгений Пригожин, бизнесмен-миллионер, тесно связанный с Путиным. Пригожин, чей военный подрядчик группы Вагнера играл все более заметную роль в боевых действиях, обвинил Герасимова в некомпетентности и обвинил его в ряде военных неудач России.

Критику разделяет чеченский лидер Рамзан Кадыров, который перебросил войска из своего региона для боевых действий на Украине и неоднократно призывал Кремль к эскалации ситуации в конфликте.

Критика Герасимова со стороны Пригожина и Кадырова значительно усилилась в сентябре, когда российские войска были вынуждены уйти из северо-восточной Харьковской области Украины в результате стремительного украинского контрнаступления.

Кадыров в частном порядке обвинил Герасимова в том, что он покрывает своего протеже полковника Александра Лапина, который руководил выводом войск из Харьковской области.

Несмотря на эти атаки, в начале этой недели Лапина повысили до начальника штаба сухопутных войск. Его продвижение по службе вместе с новым назначением Герасимова, похоже, указывает на то, что Пригожин и Кадыров мало влияют на принятие решений Кремлем, несмотря на их возросшую общественную активность.

В среду Путин также подарил телевизионное платье Денису Мантурову, вице-премьеру, отвечающему за авиацию и другие отрасли высоких технологий.

Путин потребовал, чтобы Мантуров действовал быстрее при заключении контрактов на новые самолеты, и прервал его во время телевизионного видеозвонка с членами кабинета, когда тот пытался защитить свое выступление.

Когда Мантуров сказал, что постарается сделать это в течение первого квартала, Путин сердито ответил, что это нужно сделать в течение месяца. «Не пытайтесь сделать все, что можете, а сделайте это в течение месяца, не позже», — сказал Путин.