Кремль был настолько уверен в победе на Украине, что высокопоставленный российский чиновник еще до начала войны выбрал трибуну в Киеве, сообщает разведка.

В феврале, перед тем как российские войска пересекли границу с Украиной, влиятельные лица в Москве предполагали, что война будет короткой и легкой. Согласно разведданным, предоставленным The Washington Post.

Среди них был Игорь Коваленко, высокопоставленный сотрудник ФСБ, занимавшийся разведкой в ​​Украине. Согласно возражениям украинской разведки и их западных коллег, Коваленко следил за киевской квартирой, выпрашивая у одного из своих подчиненных в ФСБ контактные данные проживающего там осведомителя.

Украинская разведка сообщила, что информатор признал, что ему было приказано покинуть город за несколько дней до начала войны и оставить ключи, чтобы русские могли пользоваться его квартирой с видом на Днепр.

Действительно, русские были настолько уверены, что оккупируют Киев, что дали аналогичные инструкции информаторам и кротам по всей украинской столице, подготовив сеть убежищ для агентов и жилья для офицеров.

Но нога российских солдат в Киеве еще не ступала.

Спустя немногим более месяца после начала вторжения русские войска захлестнули столицу и, не сумев ее окружить, поспешно отступили.

Российская пропаганда в то время использовала Киев как блеф, загоняя Украину в тыл, чтобы она могла преследовать свою истинную цель — восточную промышленную зону, известную как Донбасс, где сегодня увязли российские войска.

Однако перехват сообщений не только показывает, что Россия намерена захватить столицу и «обезглавить» украинское правительство, устранив его руководство — цель, о которой сообщают украинские и западные спецслужбы; Перехваты показывают, что русские думали, что это будет легко.

«Они ожидали, что кто-то откроет ворота», — сказал Washington Post высокопоставленный украинский чиновник. «Они не ожидали никакого сопротивления».