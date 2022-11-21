Высокопоставленный российский чиновник предупреждает о возможной ядерной аварии в Запорожье

ЛОНДОН (Рейтер) — Глава российского агентства по атомной энергии Росатом предупредил в понедельник о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, после возобновления бомбардировок в выходные.

Москва и Киев месяцами обвиняли друг друга в бомбардировке объекта с тех пор, как российские войска захватили его в марте, вскоре после вторжения в Украину. Возобновление бомбардировок в воскресенье вызвало новые опасения по поводу потенциальной катастрофы на этом месте.

«На заводе может произойти ядерная авария. Мы всю ночь вели переговоры с Международным агентством по атомной энергии», — цитирует «Интерфакс» генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева.

Росатом контролировал завод через дочернюю компанию с тех пор, как в октябре президент Владимир Путин приказал России официально экспроприировать завод и перевести украинских сотрудников в российское предприятие. Киев считает, что перемещение активов равносильно краже.

Международное агентство по атомной энергии призвало к созданию зоны безопасности вокруг завода, что, по словам Лихачева, возможно только с одобрения США.

«Думаю, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть для США поводом для затягивания решения о зоне безопасности», — цитирует его «Интерфакс».

Глава Росатома также заявил, что Киев, похоже, готов «смириться» с «малой ядерной аварией» на АЭС.

«Это будет прецедент, который навсегда изменит ход истории. Поэтому нужно сделать все, чтобы никто не подумал о нарушении безопасности АЭС», — цитирует его ТАСС.

(Сообщение Рейтер)