«Российская армия представляет собой реальную угрозу для Соединенных Штатов», – сказал генерал-лейтенант Скотт Перье, директор Управления военной разведки, отвечая на вопрос о глобальных угрозах в сенатском комитете по вооруженным силам.

Перияр сказал, что вооруженные силы страны используются для сохранения влияния на государства «в своем периметре, чтобы заставить Соединенные Штаты конкурировать с глобальными первичными силами и бросить вызов основным национальным интересам России».

«Москва продолжает инвестировать в свои стратегические ядерные державы, новые возможности для улучшения своей стратегической обороны, и это ставит под угрозу родину Америки», – сказал Перияр.

Комментарии Перияра вызваны высоким уровнем напряженности в отношениях между Россией и США. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты объявили о санкциях против Москвы в связи с ее участием в президентских выборах в США в 2020 году, кибератакой солнечного ветра и нынешней оккупацией, а также «серьезными нарушениями прав человека» в Крыму.

На совместном заседании Конгрессов в среду вечером президент Джо Байден заявил, что действия России будут иметь последствия, если они окажутся правдой, и что они оказались правдой, сославшись на причастность Москвы к выборам и киберкафе «Солнечные ветры». «Поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на участие России в наших выборах и кибератаки на наше правительство и наш бизнес – они сделали эти две вещи, мы сказали, что ответим на них, мы сделали. Мы можем сотрудничать, когда это будет нашим обоюдным интересом. , – сказал Байден. Белый дом уточняет детали европейского саммита между Байденом и президентом России Владимиром Путиным, источники, близкие к планированию, говорят, что это может произойти в начале лета. Напряженность высока, но, скорее всего, состоится саммит Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Россия еще официально не отреагировала на саммит США. READ Ученые НАСА сбиты с толку спутниковыми снимками России «Мы все еще изучаем этот проект и изучаем ситуацию», – сказал Песков. «Каждый раз слова Вашингтона о саммите сопровождаются словами о необходимости расплачиваться с Россией и о неизбежных санкциях. Так что, конечно, здесь нужен глубокий анализ». На прошлой неделе казалось, что Россия отказывается от конфликта с Западом, поскольку российские государственные СМИ сообщили, что войска возвращаются на свои базы после участия в учениях у границы с Украиной и в Крыму. Наращивание российских войск на границе в последние недели вызвало напряженность на востоке Украины, где правительственные силы с 2014 года борются с пророссийскими сепаратистами, добиваясь независимости от Киева. «В настоящее время воинские части и организации проходят маршем по железнодорожным станциям, аэропортам, десантным кораблям, железнодорожным платформам и погрузке военно-транспортных самолетов», – говорится в заявлении Дасс от 23 апреля со ссылкой на министерство обороны. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу было сделано всего через несколько недель после того, как Москва начала наращивать свои крупнейшие войска вблизи украинской границы с 2014 года. Из объявления не ясно, сколько войск будет в этом районе. Перияр подчеркнул, что мощь российских вооруженных сил проистекает из инвестирования и разработки ядерного оружия, а его «обычные силы часто используются для оборонительных и региональных операций». «У России есть возможность выразить свою мощь с помощью высокоточных крылатых ракет большой дальности и ограниченных возможностей передвижения», – добавил он. Российское военное руководство “учитывает уроки российского участия в Сирии в своих тренировках и на практике”, – отметил Перияр. Сен от Республиканской партии Небраски о модернизации российского ядерного оружия. Отвечая на вопрос Деб Фишер, Перияр подтвердил оценки Агентства безопасности и разведки о том, что с 2018 года Россия модернизирует свой объект по производству ядерного оружия, и что оценки «сотни ядерных боеприпасов производятся ежегодно» по-прежнему актуальны. READ Даже сквош может установить курс на диктатуру. Спроси Россию Перияр также подтвердил, что России не существует, когда Соединенные Штаты соблюдают запрет на ядерные испытания. «Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не выполнила запрет на ядерные испытания, установив стандарты мощности или нулевой мощности. В отличие от них, Соединенные Штаты поддерживают стандарты нулевой мощности, заключительная цитата», – сказал Фишер. “Это все еще оценка DIA?” «Это сенатор», – сказал Перияр.

Барбара Стар CNN, DJ Jat и Наташа Бертран внесли свой вклад в репортаж.