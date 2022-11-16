Высокопоставленный чиновник США: «Работа российских кибервойск не оправдала ожиданий» в Украине

Высокопоставленный сотрудник министерства обороны по кибербезопасности заявил в среду, что российские силы «не оправдали ожиданий» как в киберпространстве, так и в военном пространстве, поскольку Запад опасается, что Кремль может начать разрушительные кибератаки против Украины в рамках своего вторжения.

Есть много предположений о том, что Россия будет эффективно проводить массированные кибератаки против Украины, учитывая ее прошлую историю, сказал Микки Юян, заместитель помощника госсекретаря по киберполитике в Министерстве обороны.

«Я думаю, что мы ожидали гораздо большего эффекта, чем то, что увидели», — сказал Юян.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что российские киберсилы и ее обычные вооруженные силы не оправдали ожиданий», — добавила она.

Юян выступила с речью на ежегодном киберсаммите в Нью-Йорке, организованном Институтом Аспена, во время сессии, посвященной урокам кибербезопасности, извлеченным из войны в Украине.

По словам Эуян, некоторые из этих плохих результатов со стороны русских могут быть связаны с недооценкой ими времени, необходимого для подготовки к кибероперациям и кибератакам перед войной.

Юян отметил, что российская киберактивность увеличилась в первую неделю вторжения, пошла на убыль на второй неделе, но снова возросла в последующие недели.

«То, что вы видите в данных, — это тот факт, что Россия не была готова к тому, что конфликт будет продолжаться так долго, как это было», — сказала она.

Американские законодатели и представители разведки уже возлагали большие надежды на то, как русские будут вести себя в военной и военной сфере в киберпространстве. Многие предсказывали, что российские силы предпримут разрушительные кибератаки против Украины и Запада в ответ на введенные против страны разрушительные экономические санкции.

В марте сенатор Марк Уорнер (штат Вирджиния), председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что он Удивлен Что Россия не раскрыла все кибервозможности, которыми она известна.

«Я все еще относительно удивлен, что они действительно не высвободили уровень злого умысла в своем киберарсенале», — сказал Уорнер.

Однако некоторые эксперты считают, что ограниченный успех России в киберпространстве также может быть результатом усиленной киберзащиты Украины, из-за чего русским будет труднее организовать эффективную атаку.

Украина усилила свою киберзащиту За годы, прошедшие после двух отдельных разрушительных российских кибератак в 2015 и 2017 годах, они были нацелены на энергосистему и ключевые учреждения. Бывшая советская страна также получила значительную киберпомощь — финансовую и техническую — от США и Европейского Союза.

Однако Россия участвовала во многих киберактивностях во время войны, включая кибератаки, Кампании по дезинформации и электронный шпионаж.

в апреле, Microsoft выпустила отчет это показало масштабы российских киберопераций в Украине. В отчете говорится, что поддерживаемые Россией хакеры предприняли более 200 кибератак против Украины, в том числе около 40 разрушительных атак, направленных против государственных учреждений и жизненно важных секторов страны.

В отчете Microsoft также говорится, что кибератаки были тесно связаны, а иногда и напрямую приурочены к кинетическим военным операциям на местах, направленным против украинских служб и учреждений.

ранее рассказали The Hill эксперты Кибератаки будут все чаще становиться оружием войны и, скорее всего, будут использоваться в сочетании с обычными методами ведения войны, а не заменять их.