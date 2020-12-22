Высокотехнологичные и геополитические, Эрдоган стал властелином боевых дронов

В январе этого года, когда турецкий парламент одобрил ввод войск в Ливию, военные Реджеп Тайип Эрдоган Он быстро изменил ход войны, заставив бойцов генерала Калиф Хаббард – При поддержке русских, египтян, Эмиратов и французов – вернуться на восток. В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев Он публично поблагодарил Турцию за то, что она позволила ей выиграть войну с армянами: «Если бы мы не приобрели эти навыки (дроны, ред.), – сказал он, – это было бы очень сложно». В Ливии, как и в Нагорном Карабахе, это технология, в которую турки инвестируют в течение 10 лет, и она стала силой геополитических амбиций Эрдогана в Средиземноморье и Центральной Азии. Конфликт имел значение: индустрия дронов.

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В июле он признал, что турецкие дроны «произвели революцию» в правилах игры в войнах в Ливии и Сирии. Бен УоллесМинистр обороны Великобритании, вероятно, сбил в Сирии ракеты «Пансир» российского производства с турецким дедушкой ТБ-2.

Турция начала разрабатывать пилотные самолеты дальнего действия в начале 2000-х годов – сначала для целей наблюдения и разведки, а затем для их вооружения – когда поняла, что их нельзя получить из-за рубежа, например из Соединенных Штатов или Израиля. Сегодня она стала ключевым игроком на рынке и претендентом на конкуренцию с Китаем за экспорт в Африку, Ближний Восток и Азию, где строгие правила для военного экспорта не позволяют США завоевать рынок. Он подтверждает, что уже продал дроны Катару и Ливии, Азербайджану и Украине и ведет переговоры с некоторыми странами Центральной и Южной Азии, включая Казахстан и Индонезию. Арта Мевлутоглу, Аналитик по безопасности из Анкары. Сообщается, что турецкий аэрокосмический беспилотник Anka-S был заказан из Туниса.

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Эта деятельность отражена в цифрах: в 2002 году Турция экспортировала военной техники на сумму 248 миллионов долларов, а в прошлом году, согласно годовому отчету Турецкой ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности, Sassat.

Менеджер и инженер: сотрудники службы безопасности

Турецкая оборонная промышленность вращается вокруг двух ключевых фигур: Идите прямо в камеру41-летний аэрокосмический инженер, который возглавил компанию Baker, производителя Bayer TB-2. Он также является зятем Эрдогана, который женился на младшей дочери президента Семеи. Другой Исмаил Демир, Менеджер, очень близкий к Эрдогану, который много лет учился и работал в Соединенных Штатах и ​​является руководителем турецкой оборонной промышленности: недавно американцы одобрили его покупку российской системы С-400. Оба стремятся расширить возможности турецкой авиации, раздвигая границы отечественной промышленности.

15 декабря Турция подписала соглашение с Украиной: вместо военных поставок Откуда вы знаете В разработке дронов. «Украина имеет сильную промышленную базу, особенно в двигателях и электронике. Мевлутоглу. Другой проект касается разработки реактивного истребителя, «Турция еще не произвела реактивный самолет» и «не имеет адекватной инфраструктуры для испытаний и разработок и рабочей силы для производства» Испытание усовершенствованного истребителя Посадочная дистанция Его первый полет запланирован на 2023 год, два года спустя. British Bay Systems спешит на помощь Анкаре, играя техническую роль в проекте.

Канада говорит нет военному экспорту, Германия отказывается

С другой стороны, другие государства дифференцировались в отношении турецких военных разработок. В октябре, после конфликта в Нагорном регионе, Канада приостановила экспорт в Турцию компонентов, используемых для изготовления дронов. Германия, с другой стороны, выступила против тотального эмбарго на поставки оружия, которого потребовала Греция после напряженности в восточном Средиземноморье. «Как член НАТО, мы уже испытали на себе покупку Турцией ракет у России, потому что они не были получены из Соединенных Штатов», – заявил во вторник министр иностранных дел Германии. Haiko Mass.

Дальнейшие ограничения Может ли Анкара посмотреть на восток, чтобы изменить свою цепочку поставок? Турция «наращивает усилия по национализации технологий и поиску альтернативных источников», – сказал Мевлудоклу. «Независимо от политических взглядов партии или правящего лидера, оборонная промышленность всегда была приоритетом в Турции.