Выступление Бриттни Гринер в WNBA после выхода из российской тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Гринер сделала заявление, стоя под гимн США перед своей первой игрой в регулярном чемпионате НБА после заключения в России. Грейнер находилась в заключении в России и участвовала в обмене пленными между США и Россией в декабре 2021 года. Она была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года после того, как во время обыска в ее багаже ​​были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. Вице-президент США Камала Харрис посетила матч в Лос-Анджелесе и поговорила с Гренье в раздевалке.

В 2020 году Гринер открыто выступала за социальную справедливость и не была привлечена к ответственности во время исполнения гимна перед игрой. Однако, проведя почти год за решеткой в ​​России, она передумала. «Я была буквально в клетке и не могла встать так, как хотела», — сказала она. «Просто возможность услышать свой национальный гимн и увидеть свой флаг, я определенно хочу встать». Играя за «Финикс Меркьюри» в их поражении от «Лос-Анджелес Спаркс» со счетом 94–71, Гринер набрала 18 очков, шесть подборов и четыре блок-шота.

Грейнер ценила маленькие моменты жизни и то, как время, проведенное в тюрьме, изменило ее точку зрения. «Завтра не гарантировано, вы не знаете, как оно будет выглядеть. Я чувствую, что в каком-то смысле я намного старше», — сказала она. Ее ближайшая цель — сыграть полную игру до того, как Перерыв на Матч звезд в середине июля. Она сыграла 25 минут против «Спаркс» и надеется вернуться в игру. Там, где она была до всего этого.

Когда Гринер вышла на площадку для разминки перед игрой, Гринер встретили аплодисментами, но больше всех приветствовали Спаркс. Вице-президент США Камала Харрис и первый человек Дуг Эмхофф обнялись, покидая площадку после того, как г-же Харрис подарили майку Sparks под номером 49. Ранее мисс Харрис сфотографировалась в раздевалке Меркьюри. «Было здорово увидеть ее лицом к лицу и поблагодарить ее за все», — сказала Гринер.

Возвращение Гринер в WNBA стало счастливым днем ​​для тренера «Финикс» Ванессы Найгаард. «Произошло нечто удивительное и удивительное, — сказала она. Гринер призналась, что любовь фанатов, когда они вышли, была потрясающей. «Я определенно чувствую это», — сказала она.