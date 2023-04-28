Выступление помощника Государственного секретаря США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на брифинге для СМИ в Астане, Казахстан

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Позвольте мне начать с небольшого рассказа о том, почему наша группа США-ЕС-Великобритания находится на этой неделе в Центральной Азии.

Незаконное вторжение России в Украину, нарушение принципа территориальной целостности, привело к бессмысленной гибели тысяч невинных жизней.

С самого начала многосторонняя коалиция ввела против России как финансовые санкции, так и экспортный контроль, чтобы подорвать ее военную машину:

Во-первых, мы лишаем Россию материалов и оборудования, необходимых ей на поле боя.

Во-вторых, мы ограничиваем доходы, на которые Кремль рассчитывает для финансирования своей войны.

Один из признаков того, что наш подход работает, заключается в том, что Россия активно ищет способы обойти санкции для пополнения военных запасов — фактически Кремль поручил своим разведывательным службам найти способы сделать именно это.

Они ищут международные компании для работы, часто работая через посредников или создавая подставные компании, чтобы скрыть свое поведение.

Эти подставные компании могут вести себя подозрительно, например, недавно были созданы для доставки важных товаров в Россию, не иметь физического адреса, использовать необычные способы оплаты, такие как крупные покупки за наличные или маршрутизацию платежей через другие страны.

Перед лицом этих усилий те из нас, кто представляет нашу коалицию в Соединенных Штатах, Европейском союзе и Соединенном Королевстве, начали глобальную кампанию, в том числе с нашими партнерами в Центральной Азии, по борьбе с уклонением от санкций и предоставлять товары и услуги путинской армии.

На наш альянс приходится более половины мирового ВВП — крупнейшая и наиболее взаимосвязанная экономика.

У компаний есть очевидный выбор: они могут поддерживать свои связи с наиболее важными мировыми рынками или они могут быть активными участниками военных действий России, способствуя поставкам, предназначенным для поля боя, или игнорируя их.

Россия стремится использовать страны и юрисдикции с высоким уровнем экономической интеграции с ее экономикой для закупки и транспортировки грузов. Нашим главным приоритетом является предотвращение повторного использования Россией товаров для войны и отключение ее объектов от ресурсов, необходимых для восполнения производственных пробелов.

Мы делимся информацией с компаниями и правительством здесь, чтобы помочь им в их усилиях по соблюдению требований и помочь ориентироваться в наших режимах санкций.

Мы предоставляем разведывательные данные, техническую помощь и полезную информацию государственным регулирующим органам и организациям частного сектора, чтобы помочь странам отказаться от российских оборонных закупок в пределах или через их юрисдикции.

Мы работаем с рядом партнеров, включая Казахстан, для выявления рисков и оказания поддержки. Мы делимся аналогичной информацией с компаниями в наших странах и по всему миру.

Мы поддерживаем очень открытые отношения с правительством Казахстана и, прежде всего, стремимся быть хорошим партнером как для правительства, так и для промышленности в их усилиях по обеспечению того, чтобы вы не стали мишенью для эксплуатации со стороны России.