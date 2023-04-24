Выступление послов Линды Томас-Гринфилд и Элизабет Уилан в Совете Безопасности ООН о неправомерных практиках содержания под стражей в России

Посол Линда Томас Гринфилд

Представитель США в ООН

Нью Йорк, Нью Йорк

24 апреля 2023 г.

Как это было доставлено

Посол Линда Томас Гринфилд: Всем доброе утро. Для меня большая честь, что сегодня к нам присоединились Элизабет Уилан, сестра Пола Уилана, и мои коллеги из Канады и Ирландии.

Через несколько минут мы отправимся в Совет Безопасности на встречу, посвященную тому, как сделать многосторонность более эффективной и защитить Устав ООН.

Но невозможно игнорировать гигантского слона в комнате: Россию. Россия, которая созвала сегодняшнюю встречу, вторглась к своим соседям в Украине и нанесла удар в самое сердце Устава Организации Объединенных Наций. И Россия снова и снова нарушала универсальные права человека и основные свободы — за пределами своих границ и внутри них. Сюда входят произвольные задержания политических активистов, журналистов и лидеров оппозиции, а также незаконные задержания граждан США.

Теперь Пол Уилан находится в российской колонии только потому, что оказался не в том месте и не в то время. А теперь Ивана Гершковича несправедливо задерживает российское правительство просто за то, что он выполнял свою работу уважаемого журналиста, как вы делаете здесь сегодня.

Конечно, Пол и Эван тоже очаровательные друзья. Они сыновья. Они братья. За нарушение Россией международных норм, за ее варварскую практику использования людей в качестве политических инструментов приходится платить человеческими жертвами. Эти расходы несут заключенные, а также их семьи и друзья, как свидетельствует сестра Пола, которые сегодня здесь со мной.

С первых дней правления этой администрации мы стремились вернуть Пола Уилана домой. И, как недавно сказал госсекретарь Блинкен, Соединенные Штаты выдвинули предложение об освобождении Пола, и мы призываем Россию продвинуться вперед с этим предложением. Пора отпустить Пола домой.

Между тем, мы не остановимся, не отдохнем и не смягчимся, пока Пол, Эван и все заложники и несправедливо задержанные американцы не вернутся целыми и невредимыми.

Большое спасибо. И на этом я хотел бы предоставить слово Элизабет.

РС. Элизабет Уилан: Большое спасибо. Одну секунду, у меня есть несколько заметок.

Я Элизабет Уилан, сестра Пола Уилана, несправедливо задержанного в России с декабря 2018 года.

Во время визита в Москву Пол Уилан нанят российскими службами безопасности ФСБ и арестован по ложному обвинению в шпионаже. Полтора года он провел в Лефортовской тюрьме, где в настоящее время по тому же обвинению содержится журналист Иван Гершкович.

Эта русская пьеса настолько ленива, что даже у Эвана есть такой же детектив, человек, который преследовал и допрашивал моего брата до инсценированного суда над Полом в июне 2020 года, когда Пола приговорили к 16 годам тюрьмы за преступление, которого он не совершал.

Сейчас Павел находится в исправительно-трудовом лагере ИК-17 в отдаленной Мордовии, как пешка и жертва сползания России в хаос.

Павел не совершал преступления, но против него было совершено преступление.

Я больше не знаю, как выглядит мой брат. Образы, которые мы видим по телевизору и в новостях? Это Пол Уилан в жизни, которая была у него до поимки. После суда над ним почти три года назад никому не разрешили его сфотографировать.

Пол был директором по корпоративной безопасности. У него была любимая работа, дом, жизнь, полная надежд и возможностей. Все это у него отобрала Россия, страна, гордящаяся своей культурой лжи и традициями заложнической дипломатии.

Наименее изощренным методом дипломатии России является произвольное задержание американских граждан с целью добиться уступок от Соединенных Штатов. Это не работа зрелой и ответственной нации. Это работа террористического государства.

Пол был первым в растущей серии неправомерных арестов со стороны России. Сначала мой брат Пол Уилан, затем Тревор Рид, оба туристы. Звезда спорта Бритни Гринер. А теперь журналист Иван Гершкович.

Кто станет их следующей жертвой? Не нужно большого воображения, чтобы понять, что Россия продолжит раздвигать границы.

Я собрался здесь сегодня для того, чтобы сообщить мировому сообществу, что один из способов обеспечить эффективную многосторонность состоит в том, чтобы противостоять тем странам, которые прибегают к дипломатии с заложниками.

И я здесь, чтобы сказать России: освободите Пола Уилана.

Посол Томас Гринфилд: Спасибо вам всем. Большое спасибо.

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