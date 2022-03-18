Высший спортивный суд оставил в силе запрет ФИФА против России из-за Украины | футбольные новости

Спортивный арбитражный суд отказывается приостановить действие запрета ФИФА в отношении России в преддверии отборочных матчей чемпионата мира, которые состоятся на следующей неделе.

Спортивный арбитражный суд отказался приостановить действие запрета ФИФА на участие России в отборочных матчах ЧМ-2022 из-за вторжения в Украину.

Спортивный суд, высший спортивный суд, все еще выносит решение о правовых основаниях для запрета, но решение не ожидается в течение как минимум нескольких недель.

«Оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы продолжают отстраняться от участия в соревнованиях ФИФА. Арбитражное разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжается», — говорится в сообщении суда в пятницу.

Российская футбольная ассоциация подала апелляцию на приостановку, надеясь получить разрешение на то, чтобы позволить России сыграть с Польшей в плей-офф чемпионата мира, который должен был состояться 24 марта.

Россия все еще может отменить запрет ФИФА перед очередным раундом международных матчей в начале июня. Победа России в CAS может привести к переигровке матчей плей-офф в этом месяце.

Украина игра

Украина также участвует в отборочных матчах чемпионата мира по футболу, и ФИФА перенесла запланированный на четверг матч против Шотландии на июнь.

Украина или Шотландия пройдут квалификацию, чтобы встретиться с Уэльсом или Австрией, которые сыграют в Кардиффе на следующей неделе, и на кону будет место на чемпионате мира этого года в Катаре.

Ранее на этой неделе Спортивный арбитражный суд оставил в силе запрет УЕФА на участие российских команд в своих соревнованиях на время их обсуждения.

Российским спортсменам запретили участвовать в нескольких видах спорта из-за вторжения страны в Украину.

Белорусские спортсмены также были запрещены, потому что их страна была союзником России.