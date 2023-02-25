Высылка спортсмена в Россию и полемика вокруг «нейтральных» российских спортсменов

За последний год Россия осталась прежней Исключен из многих международных спортивных соревнований, потеря прав на размещение, а также прав на конкуренцию. Всего через четыре дня после того, как первые российские танки вошли в Украину, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал исключить российских и белорусских спортсменов из соревнований «для защиты честности мировых спортивных соревнований и обеспечения безопасности всех участников». Сообщалось. Ассошиэйтед Пресс.

Но это может скоро измениться. С приближением Олимпийских игр в Париже Международный олимпийский комитет переключил свое внимание на то, что, по его словам, является его обязанностью избегать дискриминации кого-либо по признаку национальности и Создание возможности для россиян и белорусов соревноваться в качестве нейтральных спортсменов Без национальных символов вы упомянули АП.

Однако, согласно РейтерВ настоящее время 34 страны, в том числе США, Великобритания и Франция, официально выступили против этого шага и заявили о своей поддержке запрета российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Как война повлияла на русских и российских спортсменов?

Менее чем через сутки после того, как первые российские танки вошли в Украину, спортивные организации начали действовать. УЕФА перенес финал главного клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА — из Санкт-Петербурга в Париж, а «Формула-1» отменила Гран-при России. Позже УЕФА дошел до того, что исключил российские и белорусские клубы из еврокубков.

А вскоре этому примеру последовал и Международный олимпийский комитет, запретивший российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После того, как Польша отказалась играть с Россией в отборочных матчах чемпионата мира по футболу, ФИФА исключила российские команды из Катара только в 2022 году. Через четыре года после того, как Россия принимала чемпионат мира и вышла в четвертьфинал. Россияне также будут дисквалифицированы с Уимблдонского чемпионата 2022 года.

Однако некоторым российским спортсменам удалось выступить на спортивных соревнованиях по всему миру. Международная федерация дзюдо продолжала разрешать России и Беларуси выступать под флагом федерации. Российские теннисисты также участвовали в первых чемпионатах Франции и США, в том числе чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, в качестве нейтральных игроков.

Каково последнее предложение МОК?

Недавнее предложение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях идет на фоне того, что некоторые другие спортивные федерации разрешают отдельным спортсменам играть в качестве нейтральных игроков, не представляющих свои страны. Международный олимпийский комитет подтвердил в среду (22 февраля), что Олимпиада не может быть причиной разделения и исключения спортсменов.

Это (война) — сфера политики. Но Олимпийские игры могут служить примером мира, в котором все уважают одни и те же правила и друг друга… они могут открыть дверь для диалога и построить мир так, как этого не делают исключения и разделения», — говорится в заявлении МОК. в Рейтер.

Хотя это происходит в совсем других условиях, россияне и раньше выступали как нейтральные спортсмены. Находясь под угрозой дисквалификации на всех Олимпийских играх с 2014 года, когда поступили сообщения о допинге, спонсируемом государством, на Олимпийских играх 2021 года в Токио и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские спортсмены выступали под «Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) Белый флаг с олимпийскими кольцами.

В чем заключалась оппозиция этому шагу?

И хотя 34 страны пока официально заявили о своем несогласии с участием России, Украина остается ее самым стойким противником. По ее словам, она пригрозила полностью бойкотировать Олимпиаду, если российские спортсмены будут допущены к участию. Рейтер.

Противодействие предложениям МОК основывается на нескольких конкретных основаниях. Во-первых, Украина утверждает, что более 220 ее спортсменов погибли на войне, а сотни спортивных сооружений лежат в руинах. В таких условиях было бы несправедливо допускать российских спортсменов, не затронутых таким образом. Во-вторых, это не будет беспрецедентным шагом. Ранее Германия и Япония не допускались к Олимпийским играм 1948 года за их роль во Второй мировой войне.

Наконец, существует реальная опасность того, что Олимпийские игры станут ключом к российской военной пропаганде. Например, российский гимнаст Иван Куляк прикрепил к груди символ «Z», стоя на пьедестале рядом с украинским победителем соревнований в Катаре в марте прошлого года. Символ «Z», встречающийся на российских военных машинах и оборудовании, использовался для запугивания всех, кто выступал против войны в России и вел свое происхождение от нацистов. Хотя Куляк дисквалифицирован на год, подобные инциденты, особенно если они случаются на Олимпиаде, могут стать гораздо более серьезным делом.

«Если, не дай бог, разрушат олимпийские принципы и допустят российских спортсменов к каким-либо соревнованиям или олимпиадам, то это лишь вопрос времени, когда террористическое государство заставит их подыгрывать военной пропаганде», — сказал он. Президент Украины Владимир. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Зеленский выступил на саммите министров спорта и официальных лиц из более чем 30 стран в этом месяце.

Однако для МОК, в то время как отдельные спортсмены могут быть наказаны за свои конкретные действия, продолжать отказывать всем россиянам и белорусам в действиях своего государства, независимо от того, поддерживают ли они лично войну или нет, было бы дискриминацией.

что дальше?

С одной стороны, он рискует оттолкнуть Украину и спровоцировать бойкот, который наверняка вызовет споры. С другой стороны, его опасности повергают спорт в самый большой кризис со времен холодной войны, когда бойкоты были обычным явлением, а спортивный мир был глубоко поляризован. Например, недавние крупные олимпийские бойкоты произошли, когда Соединенные Штаты бойкотировали Московские игры в 1980 году, а затем Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Что бы ни решил МОК, он должен сделать это в ближайшее время. Квалификация к Олимпийским играм 2024 года уже началась в некоторых видах спорта, и скоро к ним присоединятся другие. Если действительно российские и белорусские спортсмены допущены к участию, решение должно быть принято вовремя, чтобы они могли пройти квалификацию в первую очередь.