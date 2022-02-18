Выход второго сезона «Русской матрешки» запланирован на весну 2022 года.

Комедийно-драматический сериал Netflix «Русская кукла 2 сезон» готовится к запуску.

Недавно режиссеры представили первые кадры второго сезона «Русской куклы». Поклонникам нравятся фотографии Нади и Алана, которых играют Наташа Лайонн и Чарли Беннетт соответственно. Два актера возвращаются, чтобы сыграть свою роль во втором сезоне, но фотографии показывают, что Алан уже отрастил усы. Это также дает первое представление о звезде Schitt’s Creek Энни Мерфи в ее еще не раскрытой роли. Максин также вернулась из Греты Ли во 2 сезоне «Русской куклы».

Хотя официального объявления о дате выхода 2-го сезона «Русской куклы» не было, NetflixLife отметил: «11 февраля Netflix подтвердил, что второй сезон «Русской куклы» выйдет весной 2022 года. увидеть следующую главу о путешествии Нади с частотой времени и уничтожения и всего, что между ними».

Поскольку прогнозы NetflixLife часто сбываются, мы можем продолжать делать это до тех пор, пока не появится официальное объявление.

«Русская кукла» следует за Надей Вольвоковой (Наташа Лионн), разработчиком игр, которая умирала снова и снова и живет одной и той же ночью в непрерывной петле времени. Позже она пытается решить эту проблему, в результате чего Алан Ксавери (которого играет Чарли Барнетт) оказывается в той же ситуации. В нем также снимаются Грета Ли, Юл Васкес и Элизабет Эшли.

В первом сезоне «Русской куклы» Надя и Алан обнаруживают, что оказались в ловушке двух разных временных линий, поскольку они сталкиваются с альтернативной версией друг друга до эпизода.

Они не знают о будущих эпизодах. Им удается предотвратить первую смерть друг друга, и эпизод заканчивается предложением, чтобы пара стала друзьями в обеих временных шкалах. Здесь стартует второй сезон «Русской куклы».

мама ) в Русской Кукле 2 Сезон.

Энни Мерфи из Schitt’s Creek официально присоединилась к актерскому составу 2-го сезона «Русской куклы» в неизвестной роли и способностях, а актриса «Ромео и Джульетты» Кэролайн Мишель Смит присоединилась к актерскому составу в повторяющейся роли. Она также присоединилась к драме Шарлто Копли, звезды «Района 9».

В настоящее время нет официальной даты выхода второго сезона Netflix «Русская кукла». Мы сообщим вам, как только у нас появится новая информация. А пока следите за обновлениями!

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