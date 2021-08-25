Выход в плей-офф Mystics состоится без возвращения Эммы Мессман – NBC4 Вашингтон

В плей-офф выступят Mystics без возвращения Эммы Мессеман. Первоначально появился NBC Sports Вашингтон

ВАШИНГТОН – Эмма Мессман не вернется в Вашингтон Мистикс в сезоне 2021 года, по словам главного тренера Майка Тиболта.

«Этим летом она практически измотала ее», – сказал Тебоу репортерам во вторник. «Последние две недели она очень старалась поговорить с собой, и она не готова вернуться на баскетбольную площадку».

Ожидается, что в ближайшие дни команда сделает официальное объявление.

На протяжении всего сезона Mystics надеялись вернуть лучшего игрока финала WNBA 2019 года, чтобы завершить сезон WNBA. Когда сборная Бельгии прошла отбор и сыграла на Олимпийских играх в Токио-2020, она провела первую половину сезона вдали от Вашингтона. Соедините это с различными протоколами коронавируса между WNBA, бельгийской национальной сборной и трансграничными поездками, так что ездить туда и обратно было бы непросто.

Начиная с сезона WNBA 2020 года в «вабле», Мессеман постоянно участвует в соревнованиях. Завершив свой выход из первого раунда, она начала сезон с российской УГМК Екатеринбург в Евролиге в октябре, выиграв чемпионат. В том сезоне последовала квалификация Евробаскета для Бельгии, затем олимпийская и олимпийская квалификация, в которой бельгийские коты заняли седьмое место.

Однако Вашингтон оставлял ей возможность вернуться. Сохраняйте соответствующую сумму пропорциональной заработной платы, доступную для нее каждый раз, когда она присоединяется.

Недавно команда дважды приветствовала MVP Елену Делле Донн после тяжелого восстановления спины. Даже без Мессемана команда борется за выход в плей-офф, на два очка меньше, чем в прошлом постсезонье.

«Она многое сделала за последние два года для нашей команды, своей команды в России, ее национальной сборной, проходящей квалификацию, Евробаскета, Олимпийских игр, и это был тяжелый финал для них, который отнял у их команды много эмоций», – сказал Тибо.

В 2019 году Мессеман стал первым игроком на скамейке запасных, получившим звание MVP финала WNBA. Она набирала в среднем 17,8 очка и забрасывала 57,1% с игры (50% из трех), став лидером среди всех бомбардиров.

28-летний футболист был призван Вашингтоном в 2013 году и не играл ни за одну другую команду WNBA. На протяжении своей карьеры она пропустила некоторое время в WNBA из-за международных обязательств, в том числе пропустила весь сезон 2018 года.