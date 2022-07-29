Выход из России ставит Renault в минус на первое полугодие, но прогноз на 2022 год обновлен

Автопроизводитель Renault понес чистый убыток в размере 1,357 млрд евро (1,39 млрд долларов) в первой половине этого года из-за затрат на закрытие своего бизнеса в России после войны на Украине, но повысил свой годовой прогноз из-за улучшения прибыльности. в другом месте.
Renault, западный автопроизводитель с наибольшим присутствием на российском рынке, в мае продал свою крупнейшую долю в крупнейшем российском автопроизводителе АвтоВАЗ за символическую сумму.
За пределами России компания заявила в пятницу, что ее стратегия, направленная на то, чтобы развернуться и сосредоточиться на продаже меньшего количества, но более прибыльных автомобилей, окупается. Компания сообщила, что операционная маржа в первом полугодии составила 4,7% по сравнению с 2,1% за тот же период прошлого года, и повысила прогноз рентабельности на весь год до более чем 5%.
Подробности концепт-кара Renault Scénic Vision были представлены публике 19 мая 2022 года. Идея компании разработать легковой автомобиль с использованием водородных технологий не уникальна.
Бенджамин Герретт | Блумберг | Гетти Изображений
«Несмотря на все препятствия, связанные с остановкой производства в России, кризисом полупроводников и инфляцией издержек, группа продолжает улучшать свои операционные показатели», — заявил генеральный директор Renault Лука де Мео.
Глобальная нехватка полупроводников, используемых во всем, от тормозных датчиков до развлекательных систем, привела к сокращению производства автомобилей у многих крупных автопроизводителей.
Renault, которая также производит автомобили под брендом Dacia и состоит в альянсе с Nissan, находится на ранних стадиях реструктуризации своей деятельности, чтобы стать конкурентоспособной при переходе на электромобили.
Скидки на его автомобили являются самыми низкими за десятилетие, а новые более дорогие модели, такие как компактный внедорожник Arkana, повысили прибыльность.
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