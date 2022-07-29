Выход из России ставит Renault в минус на первое полугодие, но прогноз на 2022 год обновлен

Автопроизводитель Renault понес чистый убыток в размере 1,357 млрд евро (1,39 млрд долларов) в первой половине этого года из-за затрат на закрытие своего бизнеса в России после войны на Украине, но повысил свой годовой прогноз из-за улучшения прибыльности. в другом месте.

Renault, западный автопроизводитель с наибольшим присутствием на российском рынке, в мае продал свою крупнейшую долю в крупнейшем российском автопроизводителе АвтоВАЗ за символическую сумму.

За пределами России компания заявила в пятницу, что ее стратегия, направленная на то, чтобы развернуться и сосредоточиться на продаже меньшего количества, но более прибыльных автомобилей, окупается. Компания сообщила, что операционная маржа в первом полугодии составила 4,7% по сравнению с 2,1% за тот же период прошлого года, и повысила прогноз рентабельности на весь год до более чем 5%.