Выход на пенсию Серены Уильямс завершает золотую эру легендарных спортсменок, отказавшихся заниматься спортом.

Если в течение последних двадцати лет или около того вы не заботились об их величии, их благодати и их решимости, что ж, это проблема для вас.

Поскольку вы мало интересовались спортом в течение последних двух десятилетий, это может означать, что вы стали свидетелем четырех величайших турниров всех времен, золотых медалей и легионов фанатов, мечтающих последовать за ними к славе.

Во вторник Серена Уильямс показала на Статья от первого лица для Vogue В журнале говорится, что он уйдет на пенсию или, как он это назвал, «уйдет из игры». 40-летняя спортсменка гонялась за своим 24-м титулом Большого шлема в течение многих лет, с тех пор как выиграла 23-й, когда была беременна дочерью Олимпией на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2017. Она сыграет свой последний турнир в конце этого месяца на Открытом чемпионате США.

Она присоединяется к Эллисон Феликс, Сью Бёрд и Сильвии Фаулз, легендарным личностям, которые в этом году уходят из своего спорта.

Женщины, которые вдохновили нас сжать немного больше, говорить немного громче, бороться немного дольше.

Серена — неправильно следовать стилю репортажа и называть ее по фамилии — и старшая сестра Винус — одна из самых невероятных историй в истории американского спорта. На данный момент это хорошо известно многим, но несет в себе повторение последней сказки: они провели свои первые дни в Комптоне, Калифорния, со своими родителями Орасеном Прайсом и Ричардом Уильямсом, и Уильямс составил план, чтобы начать свое образование. Теннисистки, увидев, как Вирджиния Рузичи выиграла 20 000 долларов за победу на Открытом чемпионате Франции 1978 года.

Серена Уильямс объявила, что сыграет последний турнир в своей теннисной карьере на Открытом чемпионате США, который начнется в конце этого месяца. (Стив Рассел/Toronto Star через Getty Images)

Две черные девушки. из Комптона. Обучил их отец-ученик. Доминируя в спорте, который долгое время был оплотом богатых белых в Америке, они играют на полностью обслуживаемых и полностью отдельных кортах загородных клубов.

Они встречали сопротивление практически на каждом шагу со стороны противников, СМИ, некоторых болельщиков. Бусин на их косах было слишком много. Ричард Уильямс был очень безрассудным. Их модный выбор был неуместным. В частности, Серена была такой сильной, такой могущественной, такой громкой, такой непримиримой, а также… всем. Было предполагаемое соперничество между Сереной и русской блондинкой Марией Шараповой, абсолютная пародия на идею о том, что Шарапова не была ее аналогом Серене как игроком, а была просто смуглой женщиной.

История продолжается

Ходил снова и снова.

В ранние годы Венера и Серена цеплялись друг за друга, переживая тонкий и явный расизм, с которым они столкнулись. В более поздние годы, когда их господство стало неоспоримым и они изменили женскую игру, потребовав большей власти, они стали симпатичными, хотя и не всем нравились. Став матерью, Серена также стала большой леди тенниса, обнимая более молодых игроков, таких как Наоми Осака, которую она обожала в детстве. Она сделала это, когда все еще пыталась совершить 24 уклонения, что навсегда связало бы ее с Маргарет Корт (играла в корте до открытия).

Из этой великолепной четверки история Серены, пожалуй, наиболее вероятна. Нередко можно увидеть, как чернокожая девушка из Южной Калифорнии становится звездой легкой атлетики, как это сделал Феликс, или молодые женщины из Майами и Нью-Йорка становятся звездами баскетбола, как Фаулз и Берд. Тем не менее, даже для самой Фаулз было неприятно видеть лебединую песню четырехкратной олимпийской чемпионки, возможно, величайшую позицию, которую когда-либо видели женские игры. Отойдите на задний план к лучшим играм Bird.

Но долголетие. награды. последовательность. Желание стать больше, чем просто спортсменом и маяком равенства, за права спортсменов, матерей и людей из маргинализированных сообществ; Это то, что превращает этих четырех женщин из незабываемого места в икону.

Для некоторых этот последний шаг занял больше времени, чем для других. Серена всегда открыто говорила о равной оплате труда в теннисе и за его пределами, а также о том, как с ней и ее сестрой обращались и фотографировали. Фаулз также был, хотя и сдержанным, лидером в течение многих лет, особенно непримиримая Миннесотская рысь за расовую и социальную справедливость.

Парашютист поворачивался медленнее, как и Феликс. Именно Берду приписывают приглашение игроков WNBA в 2020 году к тогдашнему кандидату в Сенат Джорджии Рафаэлю Уорноку. Кто бежал, чтобы убрать Келли Леффлервладелец Atlanta Dream, который выступал против всего, что представляли игроки WNBA.

Гоняясь за беспрецедентным количеством медалей на летних Играх и чемпионатах мира, Феликс не обрела голос, пока не забеременела в 2018 году и ей не потребовалось экстренное кесарево сечение. Это испытание заставило ее обратить внимание на кризис материнской смертности чернокожих, а также на несправедливое отношение к таким спонсорам, как Nike, которое исторически Значительно урезать заработную плату беременным женщинам Или негласно верните их в конкуренцию, прежде чем им снова начнут платить.

Если кто-то из них или даже все они останутся в своем спорте, нам еще есть что праздновать и сожалеть, что мы никогда больше не увидим их величие.

Но они этого не сделали. Серена изменила стандарты в теннисе, Феликс установил почти недостижимую планку успеха в легкой атлетике, а Бёрд и Фаулз — одни из величайших игроков команды, которых мы когда-либо видели. И этого не хватило никому из них.

Они старались изо всех сил, говорили немного громче и сражались сильнее.

И мы все лучше, чем они.