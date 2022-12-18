Выход россиянина в открытый космос отменили из-за утечки охлаждающей жидкости

Выход в открытый космос двух российских космонавтов на борту Международной космической станции был отменен в последнюю минуту после того, как диспетчеры миссии заметили утечку белых частиц из прикрепленного космического корабля.
Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин переодевали и разгерметизировали шлюзовую камеру, когда НАСА и Российское космическое агентство отменили свою миссию в среду вечером, около 21:40 по восточному времени.
Они готовились к шести с половиной часам выхода в открытый космос, прежде чем диспетчеры в Москве и Хьюстоне заметили «большую утечку неизвестного вещества» из космического корабля «Союз МС-22», который был пристыкован к модулю российской космической станции. . Об этом говорится в заявлении НАСА.
Позже НАСА заявило, что проблема заключалась в утечке охлаждающей жидкости. Видео от космического агентства США показало непрерывный поток белых, похожих на снежинки частиц, отскакивающих от борта космического корабля.
НАСА заявило, что утечка, которая длилась несколько часов, не угрожала ни двум астронавтам, ни остальному экипажу космической станции, состоящему из трех американцев, японца и еще одного российского космонавта.
НАСА заявило, что российские специалисты работают над «оценкой жидкости и ее потенциального воздействия на безопасность космического корабля «Союз». «Союз» прибыл на Международную космическую станцию в сентябре с г-ном Прокопьевым, г-ном Петлином и американским астронавтом Фрэнком Рубио. Планируется, что все трое вернутся на Землю в марте следующего года и будут служить «спасательной шлюпкой» для космической станции в случае чрезвычайной ситуации.
Г-н Прокопьев и г-н Петлин планировали использовать выход в открытый космос в среду, чтобы переместить радиатор из одного модуля в другой на космической станции. По данным НАСА, их выходы в открытый космос уже однажды откладывались в прошлом месяце из-за неисправных охлаждающих насосов в их скафандрах. Роскосмос, российское космическое агентство, не сразу ответил на запрос о комментариях.
В ноябре прошлого года два американских астронавта вышли в открытый космос. задерживать Из-за опасений, что им может угрожать опасность из-за соседнего космического мусора, образовавшегося после того, как Россия запустила в космос один из своих стареющих спутников. В 2019 году состоялся первый выход женщины в открытый космос. отменен Потому что у НАСА не было скафандров, подходящих для двух астронавтов.
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