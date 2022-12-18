Выход россиянина в открытый космос отменили из-за утечки охлаждающей жидкости

НАСА заявило, что утечка, которая длилась несколько часов, не угрожала ни двум астронавтам, ни остальному экипажу космической станции, состоящему из трех американцев, японца и еще одного российского космонавта.

НАСА заявило, что российские специалисты работают над «оценкой жидкости и ее потенциального воздействия на безопасность космического корабля «Союз». «Союз» прибыл на Международную космическую станцию ​​в сентябре с г-ном Прокопьевым, г-ном Петлином и американским астронавтом Фрэнком Рубио. Планируется, что все трое вернутся на Землю в марте следующего года и будут служить «спасательной шлюпкой» для космической станции в случае чрезвычайной ситуации.

Г-н Прокопьев и г-н Петлин планировали использовать выход в открытый космос в среду, чтобы переместить радиатор из одного модуля в другой на космической станции. По данным НАСА, их выходы в открытый космос уже однажды откладывались в прошлом месяце из-за неисправных охлаждающих насосов в их скафандрах. Роскосмос, российское космическое агентство, не сразу ответил на запрос о комментариях.

В ноябре прошлого года два американских астронавта вышли в открытый космос. задерживать Из-за опасений, что им может угрожать опасность из-за соседнего космического мусора, образовавшегося после того, как Россия запустила в космос один из своих стареющих спутников. В 2019 году состоялся первый выход женщины в открытый космос. отменен Потому что у НАСА не было скафандров, подходящих для двух астронавтов.